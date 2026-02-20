Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網購護照︱馬尼拉肢解案「台灣」疑兇 真身原來是……

即時國際
更新時間：16:35 2026-02-20 HKT
發佈時間：16:35 2026-02-20 HKT

菲律賓馬尼拉日前發生一宗殺人肢解案，警方拘捕疑兇時，對方持有台灣護照自稱台灣人，經查，疑兇持有的護照是購於網上的假證件，真正身份是中國公民。

膠桶藏人體殘肢

據菲律賓傳媒報道，本月15日，馬尼拉華人區附近有民眾打開一個藍色膠桶，發現內裡是一已被肢解的男性人體。

台灣官員核實後，確認疑兇所持的是網購假護照。中央社

馬尼拉殺人肢解案「台灣」疑兇，自稱其實來自新疆。菲律賓警方



疑是肢解案中的分屍工具。



相關新聞：大馬分屍案 | 71歲翁被毀婚暴怒 聯同兒子肢解前未婚妻

警方接報，翻看閉路電視拘捕一名運屍的華人男子。警方指，協助運屍的男子是帕賽市一處公寓的保安，在看見住戶推車運送藍色膠桶時，協助推入電梯，該保安聲稱完全基於好心，不知桶內有屍體，事後獲對方請飲汽水作答謝。

警方在涉案單位，找出染血鋸子、菜刀，疑是作案工具，但推屍住戶則已逃去。之後，根據被捕保安資料追查，於19日拘捕32歲自稱台灣人的男主謀。

假護照用大陸漢語拼音

台灣刑事局駐菲人員20日到警局查核疑兇身份時，發現護照被人竄改，英文姓名亦是採用大陸的漢語拼音，證實護照是偽造文件。

對方承認，護照購於網上，他本人來自新疆。

菲律賓警方目前仍在調查死者及疑兇真正身份及死因，初步相信案件涉及金錢糾紛。

 

