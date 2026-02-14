大馬分屍案 | 71歲翁被毀婚暴怒 聯同兒子支解前未婚妻
更新時間：11:23 2026-02-14 HKT
發佈時間：11:23 2026-02-14 HKT
發佈時間：11:23 2026-02-14 HKT
馬來西亞沙巴州亞庇驚傳駭人分屍案，清潔工人在英達柏邁公共住宅區垃圾堆中發現遭肢解的女性遺體。警方獲報後火速偵破，逮捕71歲男嫌犯與其19歲兒子，疑因不滿女方毀婚，憤而行兇。
當地傳媒報道，當地一名垃圾車工人周四（12日）上午約7時在清運垃圾時，發現黑色塑膠袋內裝有不明屍塊，經警方初步調查確認死者為女性，遺體遭人肢解後丟棄。警方接報後展開大規模搜索行動，在垃圾承包商協助下，於上午約11時40分，在靠近Bataras英達柏邁超市的另一處垃圾場尋獲死者頭部及軀幹。遺體相信被砍成7段，惟仍有一手一腳尚未尋回。
被砍成7段 一手一腳未尋回
亞庇代警區主任賽羅警監表示，警方接獲目擊者通報，曾看見死者神色慌張從一間住宅跑出來，隨後被一名男子強行拖回屋內。
警方迅速鎖定嫌犯，於12日晚8時10分在伊麗莎白女王醫院急症室逮捕正在接受治療的71歲主嫌，隨後於當晚10時30分在實邦加一處住宅拘捕他19歲的兒子。
警方8小時火速破案 父子檔先後落網
賽羅指出，主嫌落網後坦承犯案，動機據信出於嫉妒和訂婚聘金引發的糾紛。主嫌曾是女子的未婚夫，但女子後來與他人結婚，導致兩人關係破裂，爆發爭執後，嫌犯痛下殺手。
警方已起獲多項證物，包括手機、嫌犯作案時穿著的衣物及一輛休旅車作為證物，目前依刑事法典第302條謀殺罪展開調查，並呼籲知情民眾提供線索。
死者兒子：母親已下葬
自稱是亞庇分屍案死者兒子的青年透露，其母親的遺體已經下葬。然而，由於仍有部分被肢解的殘肢未能尋獲，遺體只能以不完整的狀態匆匆入土。
他哽咽道：「缺失的是左腳和右手。」
