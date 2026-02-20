大阪市獲神秘人捐21kg金條 將修復老舊供水系統
日本大阪市水道局收到匿名者捐贈重達21公斤的金條，目前價值約5.6億日圓（約2820萬港元）。局方表示將用於修復市內老化的供水系統，市長橫山秀幸指捐款金額「令人震驚」，他「激動得說不出話來」。
據稱金條由一位匿名捐贈者於去年11月捐贈，這位神秘人也曾捐贈50萬日圓（約2.5萬港元）現金。
大阪市水道局統計，2024財政年度，大阪市道路下方的供水管發生外洩事故超過90宗。橫山說：「修復老化的供水管道需要巨額投資。因此，我對此只有感激之情。」
大阪位於日本關西地區，是日本第三大城市，擁有近300萬人口，是重要的商業中心。但與許多日本城市一樣，大阪的供水和污水管線日漸老化。
當地媒體報道指出，日本超過20%的水管已超過40年的法定使用壽命。由於許多城市的污水管基礎設施老化，日本城市中也越來越常見天坑（路陷）。
