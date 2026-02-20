伊朗局勢 | 伊朗致函古特雷斯 表明果斷回應侵略 俄伊海軍聯合演習

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼周四致函聯合國安理會表示，雖然伊朗不尋求「緊張或戰爭」，也不會發動戰爭，但任何美國的侵略行為都將受到「果斷且相稱」的回應，指出敵對部隊在該地區的所有基地、設施和資產，都將成為合法目標。而伊朗及俄羅斯海軍在阿曼灣及印度洋進行年度演習，旨在提高兩國海軍的作戰協同能力。

伊拉瓦尼在致聯合國秘書長古特雷斯的信中表明，伊朗不會發動戰爭，但「若遭遇軍事侵略，伊朗將果斷且相稱地回應」行使自衛權。

俄伊海軍在印度洋舉行聯合演習。美聯社

伊朗革命衛隊海軍特種部隊成員在演習中登上一艘船。路透社

美國「林肯號」航母部署中東。美聯社

美軍加強中東部署。法新社

警告襲區內美軍基地

信中指出：「該地區敵對勢力的所有基地、設施和資產都將構成合法目標，美國將對任何不可預測且無法控制的後果負全部且直接的責任。」

伊朗本周一及周二已在霍爾木茲海峽進行了一次實彈演習，霍爾木茲海峽是波斯灣狹窄的開口，全球五分之一的貿易石油經過此地。

俄伊海軍演習提升作戰協同能力

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗海軍與俄羅斯海軍的聯合海上演習結束，俄方軍艦已離開演習水域。

伊俄兩國海軍此次聯合軍事演習區域位於阿曼海和印度洋北部海域，聯合軍演發言人馬格蘇德盧表示，此次演習體現兩國致力於加強海上合作、反對單邊主義以及維護該地區海上貿易安全的承諾。

伊朗公布的影片顯示，革命衛隊海軍特種部隊成員在演習中登上一艘船。這些部隊成員過去曾在重要國際水道扣押船隻。伊朗也向該地區飛行員發出火箭發射警告，暗示在演習中發射反艦導彈。

波蘭促公民立即離開伊朗

鑑於局勢緊張，波蘭總理圖斯克敦促國內公民立即離開伊朗，因為「在幾小時、十幾小時甚至幾十小時內，撤離的可能性將不存在。」他沒有進一步說明。

德國軍方表示，鑑於該地區當前局勢及與夥伴行動一致，已將「約兩位數非關鍵任務人員」從伊拉克北部基地調離。聲明表示，部分部隊仍留守協助維持位於埃爾比勒的多國營地運作，並在那裡訓練伊拉克部隊。