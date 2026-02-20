愛潑斯坦案｜安德魯被捕 朱弗雷家屬：破碎的心終獲慰藉

因牽涉已故富豪淫媒愛潑斯坦案而被褫奪王室頭銜的英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），於2月19日因涉嫌公職人員行為不當被捕。曾於2015年公開指控遭安德魯性侵、並於去年4月自殺身亡的朱弗雷（Virginia Giuffre）的家屬，其後發表聲明，對警方行動表示感謝。家屬指，安德魯被捕顯示「沒有人能凌駕於法律之上」，即使身為王室成員亦然，形容消息令「我們破碎的心得到一絲慰藉」。

朱弗雷律師：案件里程碑時刻

朱弗雷家屬在共同聲明中寫道：「今天，我們終於親眼看到『沒有人可以凌駕於法律之上，即使是皇室成員也不例外』這句話成為現實，這讓我們破碎的心得到了一絲慰藉。」

相關新聞：愛潑斯坦案｜前王子安德魯涉公職人員行為不當 66歲生日當天被捕

聲明續稱：「我們謹代表我們摯愛的姐妹──朱弗雷，向英國泰晤士河谷警方致上最衷心的感謝，感謝他們展開調查並逮捕安德魯。他從來就不是什麼王子，是朱弗雷勇敢地為世界各地受害者揭露了他的真面目。」

朱弗雷的代理律師麥考利（Sigrid McCawley）亦於週四發聲明說：「這對愛潑斯坦案受害者長年不懈追求正義而言，無疑是一個具有里程碑意義的時刻。」

朱弗雷是最早公開指控愛潑斯坦的受害者之一，也是發聲最為勇敢的一位。生前指控，自己17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，並三度遭安德魯性侵。相關說法多年來備受關注，安德魯一直堅決否認有任何不當行為，但於 2022年選擇與朱弗雷進行庭外和解，並支付約 1,600 萬美元的和解金。

朱弗雷於去年不幸離世，享年 41 歲。

自上月底美國司法部公開愛潑斯坦案大量文件後，安德魯這宗性醜聞再受關注。約在兩週前，英國一個反王室團體呼籲警方調查相關文件。該批文件顯示，安德魯在擔任英國貿易特使期間，疑似曾向艾普斯坦洩露政府機密資訊。週四，泰晤士河谷警方表示，已逮捕一名「來自諾福克郡、年逾 60 歲的男子」，該名男子涉嫌公職行為不當，警方已搜查其位於伯克郡與諾福克郡的相關房產。

英媒報道指，被捕男子就是安德魯。