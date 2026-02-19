Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜加拿大總理訪列治文茶樓派利是 民眾接福瘋搶拍照

即時國際
更新時間：22:03 2026-02-19 HKT
發佈時間：22:03 2026-02-19 HKT

農曆大年初二，加拿大總理卡尼（Mark Carney）抵達大溫哥華，首站前往新年氣氛最濃厚的列治文，在酒樓與民眾歡慶馬年，並大派「利是」。他在當地下午1時左右抵達幸運海鮮酒樓，正值午餐時刻，餐廳座無虛席。卡尼一進門民眾就搶着和他拍照，卡尼熱情地和民眾握手寒暄、派利是，口中也不忘說著「Happy Lunar New Year」。

卡尼派的利是封印著一匹金色的馬以及卡尼的名字，包的不是糖果或朱古力金幣，而是一張印刷精美的卡片，以英語、法語、華語、韓語和越南語恭祝民眾「新年快樂！」，並宣傳「加拿大的新政府將保護我們的社區，創造強勁的經濟，我們將攜手建設更強大的加拿大。」

儘管總理幕僚準備了上百封利是，仍然有很多民眾遺憾未能搶到。重慶同鄉會和加拿大華人聯席會的4名好姊妹約好了一起飲茶，完全沒想過會碰見總理。重慶同鄉會會長張文美說：「今天喜遇總理，相信這代表我們幾個姊妹淘馬年一定大吉大利。」

加拿大華人社團聯席會執行副主席Jasmine則表示：「很開心看見總理來和華人社區一起過年，現在加中關係變好了，讓我們大家都感到興奮。」

幾年前透過救生艇計劃移居加拿大的黃先生和朋友飲茶，也非常開心遇到卡尼、領到利是。他說：「我和他寒暄了幾句，覺得他非常親切，這和中國與香港領導人高高在上的感覺很不一樣，你可以感受到他和我們普羅大眾的自然互動，當民眾擁擠地搶拍照時，他的隨扈也提醒大家注意彼此安全。」

 

 

 

 

