安德魯被捕｜英王查理斯「極度關切」 強調須公正執法

即時國際
更新時間：21:16 2026-02-19 HKT
發佈時間：21:16 2026-02-19 HKT

英國前王子安德魯周四因涉嫌公職人員行為不當被捕，成為近代史上首位被補的王室成員。英王查理斯三世表示「極度關切」此事，表示將全力支持警方，強調「法律必須公正執行」。

相關新聞：愛潑斯坦案｜前王子安德魯涉公職人員行為不當 66歲生日當天被捕

查理斯在聲明中表示：「我極其關切地獲悉安德魯·蒙巴頓-溫莎涉嫌瀆職的消息。接下來，我們將依照既定程序，由相關部門以適當的方式對此事進行全面、公正和適當的調查。」

也表示會全力支持及配合調查，並鄭重聲明：「法律必須公正執行。」

安德魯在2月19日被捕，這天正好是他的生日。綜合路透社及法新社報道，此次被捕與他擔任貿易特使期間行為不當有關。

