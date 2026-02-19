高市早苗官網突刪連載20年上千篇專欄 被指想抹去極右色彩

日韓傳媒報道，解散國會重選取得大勝的日本首相高市早苗，突然將其眾議員官方網站中，連載超過20年、有上千篇文章的「專欄」刪除。該欄目記錄高市的政治信念等內容，被日本政界內外人士認為帶有極右翼色彩。有人質疑，她因為「不想被人指出前後矛盾，所以把證據掩滅」。



《朝日新聞》引述高市方面稱，刪除專欄「為了讓內容更加簡潔」，有關未來會石重新公開，目前尚未決定。

被刪除的專欄，是高市過去長達20多年來持續撰寫的內容，展現出其強烈的保守色彩。其中，曾有文章強調《教育敕語》是「即便在現代也應受到尊重的正確價值觀」。這類表述曾遭在野黨猛烈抨擊，認為高市是在為軍國主義時代的價值觀辯護。

被指支持軍國主義時代價值觀

《教育勅語》由日本明治天皇於西元1890年頒布，作為日本教育基本方針和國民道德基礎。雖然內容包含重視孝道、兄弟姊妹和睦等價值，但其核心訊息在於要求日本國民對天皇效忠，因此長期以來被批評為助長軍國主義與美化侵略戰爭。去年11月在臨時國會上，高市被問及相關問題時，曾表示「政府並沒有在教育現場推動活用《教育敕語》的想法」。

高市曾表示，建她刻意將自己作為政治家的歷程，包括轉變與進步，都透過網站呈現給外界，曾經想撤回專欄，但仍保留公開。有日本政界人士分析認為，今次關閉專欄可能意在整理以往有可能成為政權運作負擔的強硬發言。

此外，也有觀點指出，高市是想洗刷在選舉中形成的「強硬右派」形象，試圖塑造「穩定型領導人」形象的戰略性操作。

在X平台上，不少人質疑高市的做法。有人寫道：「把官方部落格全部刪掉，真讓人發笑。」「因為不想被人指出前後矛盾，所以把證據掩滅了」。