泰國大象不滿被迫交配 情緒失控重傷飼主毀兩車｜有片

即時國際
更新時間：00:10 2026-02-21 HKT
發佈時間：00:10 2026-02-21 HKT

泰國武里南府近日發生一宗駭人聽聞的大象攻擊事件。一頭名為「佩烏泰」（Pet-uthai）的19歲公象，在被安排與母象進行交配時，疑似因不滿遭催促與干擾，突然情緒失控，轉而猛烈攻擊其35歲的飼主，導致飼主肺部破裂，傷勢嚴重。

相關新聞：印度客運列車撞上象群 大象七死一傷

事件發生於當地時間16日上午，飼主頌蓬・蘇迪索（Somporn Sudthiso）為了替自家母象配種，找來了「佩烏泰」。不料，在交配過程中，「佩烏泰」突然暴走，不僅將頌蓬撞倒並造成重創，更進一步衝撞掀翻了現場2輛汽車，造成嚴重毀損。

接獲通報的相關官員趕赴現場後，對大象使用了低劑量的麻醉鏢，歷經約2小時才完全發揮藥效，最終將失控的「佩烏泰」重新控制。地方官員與目擊者推測，大象的暴走行徑可能是因為在交配時受到人為干擾與催促，引發巨大壓力，也可能出自於保護母象的本能反應。

飼主頌蓬因肺部破裂入院治療，事件最終造成1人重傷、2輛汽車及多處道路指示牌毀損。相關單位已對此事件展開詳細調查。

