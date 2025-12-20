Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度客運列車撞上象群 大象七死一傷

即時國際
更新時間：22:03 2025-12-20 HKT
發佈時間：22:01 2025-12-20 HKT

印度東北部近日發生一宗客運列車撞上象群的事故，造成7頭大象當場死亡、另1頭大象受傷，列車上乘客無人受傷。

法新社報道，事故發生在印度東北部阿薩姆邦（Assam），超過4000頭野生大象棲息此地，約佔全印度2萬2000頭野生大象的20%。

阿薩姆邦高階警官芮迪（V.V. Rakesh Reddy）告訴法新社，這次事故造成7頭大象死亡，另有1頭大象受傷，並表示「列車司機發現象群後已緊急煞車，但大象仍與列車相撞」。

印度客運列車撞上象群，大象七死一傷。 路透社
印度客運列車撞上象群，大象七死一傷。 路透社

從偏遠地區米左拉姆邦（Mizoram）開往新德里（New Delhi）的這班列車，因撞上象群導致5節車廂脫軌。

印度鐵路公司（Indian Railways）發言人夏瑪（Kapinjal Kishore Sharma）指出，新德里當局已在指定的「大象通道」沿線實施限速，但此次事故地點不在限速區內。

砍伐森林並大興土木一事迫使大象離開棲地覓食，導致象群與人類發生的衝突日增。

印度國會的統計資料顯示，在2023-2024年度，全印度共有629人因大象事故喪命。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
01:21
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
突發
5小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
6小時前
台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機
01:19
台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機
兩岸熱話
6小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
2025-12-19 18:45 HKT
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
13小時前
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
兩岸熱話
3小時前
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
11小時前
鄭嘉穎「舊愛」留醫多天插喉照流出  輕視感冒變大病慘受折磨  富貴老公貼心照顧令人心酸
鄭嘉穎「舊愛」留醫多天插喉照流出  輕視感冒變大病慘受折磨  富貴老公貼心照顧令人心酸
影視圈
7小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
12小時前
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
政情
10小時前