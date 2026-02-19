Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大擴大移民「快速通道」 冀吸納科研及運輸業等人才

更新時間：10:30 2026-02-19 HKT
發佈時間：10:30 2026-02-19 HKT

加拿大移民部宣布，擴大「快速通道」（Express Entry）移民計劃，新增多個職業類別為優先考慮，包括科研人員、機師和飛機維修人員等運輸業人士，以及軍醫等高技術軍事人員。

加拿大移民部長迪亞布周三宣布「快速通道」新增多個職業類別，他們在申請永久居民身份方面將獲得優先考慮，首先是擁有加拿大工作經驗的研究人員和高級管理人員；擁有交通運輸職業工作經驗的人員，包括機師、飛機機械師和檢查員；
由加拿大武裝部隊招募的、擔任關鍵職位（如軍醫、護士和機師）的高技能外國軍事申請人。

其次是具備較強法語能力以及擁有 2025 年已設立的以下類別工作經驗的候選人，包括醫療保健和社會服務，如執業護士、牙醫、藥劑師、心理學家和脊醫；技工行業，如木匠、水管工和機械師。

移民部指出，面對不斷變化的經濟挑戰，加拿大需要能夠應對挑戰的勞動力，希望改善「快速通道」移民計劃，更聚焦當地真正需要的人才，引入運輸業專才有助強化國家供應鏈，至於引入海外軍人有利加強國防工業戰略，捍衛國家主權及人民安全。

