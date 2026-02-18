YouTube︱全球大死機元凶曝光 官方：推薦系統問題
更新時間：15:20 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:20 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:20 2026-02-18 HKT
熱門影音分享平台YouTube於本港時間周二（17日）深夜發生全球性大規模當機事件，導致數以十萬計用戶無法正常瀏覽影片，引起廣泛關注。YouTube官方隨後證實，故障源於其「推薦系統出現問題」，令影片無法在包括首頁、應用程式及YouTube Music等各平台顯示。截至目前，平台首頁已恢復運作，但團隊仍在努力全面修復服務。
據斷線追蹤網站Downdetector.com顯示，全球報告YouTube出現問題的用戶一度超過30萬宗，香港時間周二早上9時達到高峰。受影響地區遍及美國、印度、英國、澳洲及墨西哥等，反映問題的影響範圍極廣。
當機期間，不少嘗試進入YouTube首頁的用戶，均會看到「再試一次」的錯誤訊息，無法載入任何內容。
YouTube公司在社交平台X上發文指：「如果現在無法進入YouTube，這並非個別情況，我們的團隊正調查此事。」其後，支援頁面更新消息，明確指出故障原因是「我們的推薦系統出現問題，導致影片無法在YouTube各個平台顯示」。
首頁服務現目前已恢復，但YouTube團隊仍在加緊修復。
