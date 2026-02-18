Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Shein︱歐盟正式展開調查 指涉賣兒童性玩偶及採上癮設計

更新時間：09:45 2026-02-18 HKT
發佈時間：09:45 2026-02-18 HKT

歐盟17日宣佈，對中國電商平台Shein涉嫌銷售包括兒童性虐待材料，如類似兒童的性玩偶，其次是使用上癮設計技術以保持用戶參與等，展開正式調查。

或罰年營收6%金額

歐盟委員會的聲明指，歐盟根據數位服務法對Shein展開正式調查，調查將集中於3個領域，包括網站及服務設計有令人上癮的成分（例如平台積分和遊戲化獎勵機制）、推薦系統的透明度，以及販售非法物品，即不安全或不符合歐盟規定的武器、玩具、服裝、化妝品和電子產品，甚至包括涉及兒童性虐待素材等。

相關新聞：歐盟明年7月向小額包裹徵3歐元關稅 應對中國商品氾濫

歐盟委員會指，成癮性功能可能會對用戶身心健康和在線消費者保護產生負面影響。

如歐盟的調查成立，歐盟可以要求Shein作出改正或下令對方支付罰款，金額最高可達Shein每年全球營業額的百分之6。

Shein回應指，會與歐盟委員會合作，並已投放巨額資源到風險評估，以及加強保護年輕顧問等領域，以遵守歐盟數位服務法。

