歐盟明年7月向小額包裹徵3歐元關稅 應對中國商品氾濫

歐盟財長周五（12月12日）達成一致，從2026年7月1日起對所有進口至歐盟的小包裹徵收3歐元（約港幣28元）關稅，以應對中國電商平台希音（Shein）和Temu等平台的廉價商品大量湧入。

法新社報道，歐盟發言人說，成員國財長周五（12月12日）達成協議。這項小包裹稅政策定於2026年7月1日生效，作為臨時措施實施，直到歐盟就此類進口商品徵稅達成永久解決方案。

歐盟1個月前剛剛達成共識，同意取消對價值低於150歐元（約1,369港元）的包裹徵稅。這些包裹多數是歐盟消費者通過中國電商平台購買的商品。

據報道，去年共有46億件此類小包裹進入歐盟，其中91%源自中國。歐盟預計這個數字還會攀升。

歐洲零售商指控AliExpress、Shein和Temu等海外平台不遵守歐盟產品法規，構成不公平競爭。