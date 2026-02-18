Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科羅拉多州高速公路連環車禍 4死29人傷 至少30輛車相撞

即時國際
更新時間：06:19 2026-02-18 HKT
發佈時間：06:19 2026-02-18 HKT

美國科羅拉多州公路巡警周二（2月17日）表示，州內I-25高速公路普韋布洛（Pueblo）以南路段發生嚴重連環車禍，至少涉及30輛車輛，造成4人死亡、29人送院。

意外發生於當地時間上午約10時，位於南行車道英里標記92處。調查人員指，事發時當地刮起強風，捲起大量沙塵，形成「棕色風暴」（brownout）低能見度甚至零能見度情況，導致駕駛者無法看清前方，引發連環追撞。

初步估計涉事車輛至少30輛，包括6輛貨櫃車及多輛私家車。巡警確認4人死亡，另有29人被送往醫院，傷勢嚴重程度未明。救援行動涉及多個消防及醫療單位，現場一片混亂。

科羅拉多州高速公路連環車禍 4死29人傷 至少30輛車相撞。美聯社
科羅拉多州高速公路連環車禍 4死29人傷 至少30輛車相撞。美聯社
科羅拉多州高速公路連環車禍 4死29人傷 至少30輛車相撞。美聯社
科羅拉多州高速公路連環車禍 4死29人傷 至少30輛車相撞。美聯社

事故導致I-25北行車道於英里標記93處封閉，南行車道於94處封閉。警方呼籲駕駛者避開該路段，直至天氣改善及路面清理完成。暫未有重新開放時間表，預計需數小時或更長時間。

科羅拉多州中部平原地區冬季常有強風及沙塵暴，影響高速公路安全。I-25為連接丹佛與普韋布洛及新墨西哥州的主要幹道，平日車流量大，是次事故為近年該州最嚴重連環車禍之一。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
16小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
11小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
18小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
11小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
19小時前
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
影視圈
14小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
21小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
20小時前
41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
影視圈
10小時前