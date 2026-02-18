美國科羅拉多州公路巡警周二（2月17日）表示，州內I-25高速公路普韋布洛（Pueblo）以南路段發生嚴重連環車禍，至少涉及30輛車輛，造成4人死亡、29人送院。

意外發生於當地時間上午約10時，位於南行車道英里標記92處。調查人員指，事發時當地刮起強風，捲起大量沙塵，形成「棕色風暴」（brownout）低能見度甚至零能見度情況，導致駕駛者無法看清前方，引發連環追撞。

初步估計涉事車輛至少30輛，包括6輛貨櫃車及多輛私家車。巡警確認4人死亡，另有29人被送往醫院，傷勢嚴重程度未明。救援行動涉及多個消防及醫療單位，現場一片混亂。

科羅拉多州高速公路連環車禍 4死29人傷 至少30輛車相撞。美聯社

事故導致I-25北行車道於英里標記93處封閉，南行車道於94處封閉。警方呼籲駕駛者避開該路段，直至天氣改善及路面清理完成。暫未有重新開放時間表，預計需數小時或更長時間。

科羅拉多州中部平原地區冬季常有強風及沙塵暴，影響高速公路安全。I-25為連接丹佛與普韋布洛及新墨西哥州的主要幹道，平日車流量大，是次事故為近年該州最嚴重連環車禍之一。