Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古巴石油短缺面臨人道主義「崩潰」 哈瓦那雪茄節盛會叫停

即時國際
更新時間：16:29 2026-02-17 HKT
發佈時間：16:29 2026-02-17 HKT

美國古巴經濟危機持續惡化，連帶衝擊其標誌性的雪茄產業。原定2月底舉行為期5天的年度哈瓦那雪茄節，主辦方上周六突然宣布無限期暫停，外界認為此舉與美國加強制裁導致的能源危機直接相關。

此次延期正值古巴政府面臨自蘇聯解體以來最嚴峻的考驗。雪茄節不僅是雪茄愛好者的盛會，更是古巴重要的經濟與外交活動。

相關新聞：蓮塘口岸︱北上女BB車交細路推走圖甩身 揭紙尿褲藏150支雪茄︱有片

重要經濟外交活動

這項年度盛事過去曾吸引來自約80個國家、超過1000名賓客參加，他們參與珍稀雪茄拍賣，並參觀煙草種植園。雪茄節主辦方、國營的哈瓦那雪茄公司（Habanos S.A.）在聲明中表示，暫停活動是「旨在維護這項國際盛事所代表的高品質、卓越性與體驗的最高標準」，目前正在商討新的活動日期，但未有具體時間表。

高級古巴雪茄作為主要出口產品及外匯來源，具有高度經濟重要性。諷刺的是，儘管去年哈瓦那雪茄公司全球銷售額創下8.27億美元（約64.6億港元）新高，較前一年增長16%，國內的能源危機已令其難以為繼。由於美國長達數十年的貿易禁運，古巴雪茄在美國仍屬非法商品。

聯合國憂人道崩潰

風光的銷售數據無法掩蓋國內的嚴峻現實。目前古巴正因美國的石油封鎖，陷入嚴重的燃料短缺困境。消息指，自1月3日發動軍事行動以扣押委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以來，特朗普政府已實質上切斷了古巴獲取委內瑞拉石油的管道。

美國總統特朗普更將古巴政府稱為「異常且特殊的威脅」，並威脅對任何向古巴供應石油的國家加徵關稅。面對美國的極限施壓，古巴政府已採取緊急措施，為關鍵部門配給燃料，以保障基本服務運作。

能源供應日益減少的困境，已引發國際社會高度關注。聯合國本月稍早警告，古巴可能面臨人道主義「崩潰」的風險。聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示：「秘書長對古巴的人道主義局勢極為關切，如果其石油需求得不到滿足，情況將會惡化，甚至可能崩潰。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
22小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
8小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
7小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
19小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
6小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
6小時前
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
生活百科
8小時前