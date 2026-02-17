古巴石油短缺面臨人道主義「崩潰」 哈瓦那雪茄節盛會叫停

美國古巴經濟危機持續惡化，連帶衝擊其標誌性的雪茄產業。原定2月底舉行為期5天的年度哈瓦那雪茄節，主辦方上周六突然宣布無限期暫停，外界認為此舉與美國加強制裁導致的能源危機直接相關。



此次延期正值古巴政府面臨自蘇聯解體以來最嚴峻的考驗。雪茄節不僅是雪茄愛好者的盛會，更是古巴重要的經濟與外交活動。

重要經濟外交活動

這項年度盛事過去曾吸引來自約80個國家、超過1000名賓客參加，他們參與珍稀雪茄拍賣，並參觀煙草種植園。雪茄節主辦方、國營的哈瓦那雪茄公司（Habanos S.A.）在聲明中表示，暫停活動是「旨在維護這項國際盛事所代表的高品質、卓越性與體驗的最高標準」，目前正在商討新的活動日期，但未有具體時間表。

高級古巴雪茄作為主要出口產品及外匯來源，具有高度經濟重要性。諷刺的是，儘管去年哈瓦那雪茄公司全球銷售額創下8.27億美元（約64.6億港元）新高，較前一年增長16%，國內的能源危機已令其難以為繼。由於美國長達數十年的貿易禁運，古巴雪茄在美國仍屬非法商品。

聯合國憂人道崩潰

風光的銷售數據無法掩蓋國內的嚴峻現實。目前古巴正因美國的石油封鎖，陷入嚴重的燃料短缺困境。消息指，自1月3日發動軍事行動以扣押委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以來，特朗普政府已實質上切斷了古巴獲取委內瑞拉石油的管道。

美國總統特朗普更將古巴政府稱為「異常且特殊的威脅」，並威脅對任何向古巴供應石油的國家加徵關稅。面對美國的極限施壓，古巴政府已採取緊急措施，為關鍵部門配給燃料，以保障基本服務運作。

能源供應日益減少的困境，已引發國際社會高度關注。聯合國本月稍早警告，古巴可能面臨人道主義「崩潰」的風險。聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示：「秘書長對古巴的人道主義局勢極為關切，如果其石油需求得不到滿足，情況將會惡化，甚至可能崩潰。」