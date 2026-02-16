日64歲美魔女嫁「32歲鮮肉」 比她兒子還小

日本一位64歲的「美魔女」藏田りつ子，因與32歲的丈夫譜出一段相差32歲的「姐弟戀」而在社交媒體爆紅。她不僅外貌保養得宜，與丈夫的甜蜜互動更是羨煞旁人。如今，她將自己的幸福經驗化為事業，開辦了婚姻介紹所，鼓勵更多人勇敢追愛。

男方堅持融化女方

兩人的相遇宛如一場精心編排的浪漫劇。2020年夏天，離婚後的藏田在新宿一家咖啡廳，注意到鄰座一位年輕男子將手機遺忘在座位上。當對方匆忙折返尋找時，這個小插曲讓她留下了深刻印象。

奇妙的是，沒過多久，他們竟在池袋的電車上再度相遇。雙方都覺得彼此有些面熟，交談之下才驚覺這段「咖啡廳之緣」，便交換了聯絡方式。藏田形容，這次邂逅是「偶像劇般的浪漫」，兩人迅速墜入愛河。

儘管情投意合，但巨大的年齡差距，一度成為藏田心中跨不過的坎。她坦承，戀愛過程中曾多次感到不安，擔心丈夫目睹自己日漸衰老的模樣會感到失望，甚至數度提出分手。

然而，男方的堅定與執著，一次次地說服了她。他毫不在意年齡的鴻溝，用行動證明自己的真心。隨著時間的推移，藏田也逐漸克服內心的自卑感，學會坦然接受這段感情。交往2年3個月後，他們在2022年的平安夜正式登記結婚。令人欣慰的是，男方家人對這段關係也欣然接受，並未因年齡差距而反對。

如今，藏田經常在Instagram上分享與丈夫四處旅行、品嚐美食的甜蜜日常，甚至會帶著自己39歲的兒子一家人共同出遊，畫面溫馨和諧。網友們紛紛留言祝福，驚嘆「64歲長這樣根本犯規」、「保養得太好了」，並稱讚他們「比很多同齡夫妻還甜蜜」。