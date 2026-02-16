Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩出席新星大街竣工典禮 海外作戰軍人遺屬將入住

即時國際
更新時間：19:46 2026-02-16 HKT
發佈時間：19:44 2026-02-16 HKT

據新華社援引朝中社16日報道，為頌揚海外作戰陣亡軍人的功勳並供其遺屬入住的新星大街竣工典禮於15日在首都平壤和盛地區舉行。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩出席活動，並向全體海外作戰部隊官兵表示問候。

報道說，新星大街由金正恩親自發起、指導建設並命名。據朝中社此前報道，金正恩決定將這條大街命名為新星大街，旨在頌揚北韓海外作戰烈士「像新星一樣熠熠生輝的功勳」。

金正恩在竣工典禮上發表講話說，新星大街是「參戰勇士們光輝人生的代名詞」。

報道說，金正恩為竣工項目剪綵後，現場舉行了授予參戰烈士遺屬住房使用證書的儀式。金正恩還會見了將遷入新住宅的烈屬，並看望多個烈屬家庭。金正恩說，要把對參戰烈士遺屬的優待及優惠措施加以落實。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
11小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
7小時前
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
影視圈
4小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
22小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
9小時前
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
突發
3小時前
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
即時中國
7小時前