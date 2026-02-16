金正恩出席新星大街竣工典禮 海外作戰軍人遺屬將入住

據新華社援引朝中社16日報道，為頌揚海外作戰陣亡軍人的功勳並供其遺屬入住的新星大街竣工典禮於15日在首都平壤和盛地區舉行。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩出席活動，並向全體海外作戰部隊官兵表示問候。

報道說，新星大街由金正恩親自發起、指導建設並命名。據朝中社此前報道，金正恩決定將這條大街命名為新星大街，旨在頌揚北韓海外作戰烈士「像新星一樣熠熠生輝的功勳」。

金正恩在竣工典禮上發表講話說，新星大街是「參戰勇士們光輝人生的代名詞」。

報道說，金正恩為竣工項目剪綵後，現場舉行了授予參戰烈士遺屬住房使用證書的儀式。金正恩還會見了將遷入新住宅的烈屬，並看望多個烈屬家庭。金正恩說，要把對參戰烈士遺屬的優待及優惠措施加以落實。