酒店房放書否認南京大屠殺惹爭議 APA集團創辦人元谷外志雄離世

日本連鎖商務酒店APA集團公布，創辦人兼最高負責人元谷外志雄已於上周三（11日）逝世，終年82歲。他和擔任APA酒店社長的妻子芙美子攜手推動事業發展，打造出日本最大規模連鎖酒店帝國。元谷曾因在旗下酒店客房中放置自己撰寫的否認南京大屠殺及日本侵華歷史書籍，引發全球爭議。

2017年1月，多名中外遊客發現，APA酒店客房內放置了多本元谷撰寫的書籍，書中對南京大屠殺和日軍強徵慰安婦等史實予以否認。消息曝光後，元谷在APA集團官網和社交媒體平台連續發表聲明，拒絕撤下相關書籍，引發了中國等多國民眾的強烈譴責。

右翼勢力金主 與安倍交好

元谷不僅是知名企業家，也是日本極右翼勢力的大金主之一。據媒體報道，元谷利用資金、商業網絡和自辦的傳播平台構建了一個日本極右翼思想的宣傳網絡，並與安倍晉三、高市早苗等自民黨政客交好。

元谷長年在修憲議題倡議，並在新冠疫情期間，給予安倍政府重要支持，答應讓無症狀與輕症患者入住APA旗下酒店。2022年7月8日，安倍於奈良街頭助選時遭槍擊身亡。元谷在國葬前夕表達哀悼，稱安倍「對日本與世界都是重大損失」。

支持高市早苗 盼繼承安倍修憲遺志

去年5月，自民黨支持度低迷時，元谷接受訪問，點名高市早苗為最期待的接班人，希望高市能繼承安倍晉三推動修改日本憲法的遺志，為日本再軍事化掃除法律障礙。

元谷在27歲時獨立創業，並於1971年在當地成立住宅分售公司「信金開發」，成為日後APA集團的前身。他於1980年創立APA酒店，經過約4年籌備，於1984年在金澤市開設首家分店。

以「藤誠志」為筆名 出版多本著作

他致力提升服務品質，包括在客房內擺放紙鶴，並於超過300間客房規模的酒店設置大浴場等設施。同時，他也以「藤誠志」為筆名出版多本著作。

截至2025年9月3日，包含興建中的據點在內，APA集團在全球已擁有385間酒店、共8萬6895間客房。



