Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

酒店房放書否認南京大屠殺惹爭議 APA集團創辦人元谷外志雄離世

即時國際
更新時間：13:56 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:56 2026-02-16 HKT

日本連鎖商務酒店APA集團公布，創辦人兼最高負責人元谷外志雄已於上周三（11日）逝世，終年82歲。他和擔任APA酒店社長的妻子芙美子攜手推動事業發展，打造出日本最大規模連鎖酒店帝國。元谷曾因在旗下酒店客房中放置自己撰寫的否認南京大屠殺及日本侵華歷史書籍，引發全球爭議。

2017年1月，多名中外遊客發現，APA酒店客房內放置了多本元谷撰寫的書籍，書中對南京大屠殺和日軍強徵慰安婦等史實予以否認。消息曝光後，元谷在APA集團官網和社交媒體平台連續發表聲明，拒絕撤下相關書籍，引發了中國等多國民眾的強烈譴責。

相關新聞：
日本APA酒店再現入住隱憂？房內眼鏡無故損毀 台旅客怒斥酒店冷處理：不是記憶中的日本了

APA酒店客房內擺放對南京大屠殺和日軍強徵慰安婦史實予以否認的書籍。 新華社
APA酒店客房內擺放對南京大屠殺和日軍強徵慰安婦史實予以否認的書籍。 新華社
APA酒店擺放的書籍惹爭議。 新華社
APA酒店擺放的書籍惹爭議。 新華社
元谷外志雄與安倍晉三交好。facebook
元谷外志雄與安倍晉三交好。facebook
APA集團在全球擁有385間酒店。APA官網
APA集團在全球擁有385間酒店。APA官網

右翼勢力金主 與安倍交好

元谷不僅是知名企業家，也是日本極右翼勢力的大金主之一。據媒體報道，元谷利用資金、商業網絡和自辦的傳播平台構建了一個日本極右翼思想的宣傳網絡，並與安倍晉三、高市早苗等自民黨政客交好。

元谷長年在修憲議題倡議，並在新冠疫情期間，給予安倍政府重要支持，答應讓無症狀與輕症患者入住APA旗下酒店。2022年7月8日，安倍於奈良街頭助選時遭槍擊身亡。元谷在國葬前夕表達哀悼，稱安倍「對日本與世界都是重大損失」。

支持高市早苗 盼繼承安倍修憲遺志

去年5月，自民黨支持度低迷時，元谷接受訪問，點名高市早苗為最期待的接班人，希望高市能繼承安倍晉三推動修改日本憲法的遺志，為日本再軍事化掃除法律障礙。

元谷在27歲時獨立創業，並於1971年在當地成立住宅分售公司「信金開發」，成為日後APA集團的前身。他於1980年創立APA酒店，經過約4年籌備，於1984年在金澤市開設首家分店。

以「藤誠志」為筆名 出版多本著作

他致力提升服務品質，包括在客房內擺放紙鶴，並於超過300間客房規模的酒店設置大浴場等設施。同時，他也以「藤誠志」為筆名出版多本著作。

截至2025年9月3日，包含興建中的據點在內，APA集團在全球已擁有385間酒店、共8萬6895間客房。
 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
3小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
16小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
3小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
16小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
17小時前