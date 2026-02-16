Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

極端減肥實驗 | 逾300磅胖漢為減肥自困房間 全程直播「一年不出門」

即時國際
更新時間：12:14 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:14 2026-02-16 HKT

美國猶他州49歲男子博伊斯（Skip Boyce）為了減肥，自1月10日開始把自己關在房間，正式展開為期365天的極端隔離實驗，期間在YouTube開啟24小時直播。他希望透過這項挑戰重建人生，建立良好習慣。消息曝光後，在網上引發熱議。

博伊斯目前體重315磅，他希望透過今次實驗，能夠減到205磅。為了展開這個挑戰，他重新布置家中本來就有浴室的房間，放了簡單的健身設備，希望能夠讓自己在這一年的過程當中減肥成功。

隔離後更規律 成功戒可樂

他說，開始隔離後，不只變得更規律運動、飲食更健康，甚至也戒掉一直以來愛喝可樂的習慣。

他在YouTube開啟24小時直播，接下來這一年的生活全都公開在世人眼前，希望能夠因此調整生活節奏。

博伊斯強調，在這段時間內，他不會離開房間，也不會關直播，不論是睡覺、運動、閱讀、寫作還是煮飯，全都在房間內完成。

妻子支持 幫忙送食材到房門

他表示，妻子非常支持他的決定，認為只是隔著一個房門應該不會對雙方感情有所影響。雖然他要在房間內自給自足，其實還是要靠妻子幫他把食材送到門口，但博伊斯會自己料理健康的食物來減重。

他表示，自己這麼做不是為了引人注意，只是過去2年身心狀況都很差，他希望透過極端的限制來改掉壞習慣、重建自律與生活節奏。

計劃明年1月出關

不過，許多網民認為長期與外界隔離，可能會造成負面心理影響。有人留言：「人需要陽光、社交、空氣與活動，這挑戰不是自律，是慢性傷害。」

面對外界質疑，博伊斯說自己還是會堅持計畫，將努力到2027年1月10日才會結束這項挑戰。

