伊朗局勢 | 伊朗考慮核計畫讓步 換取美撤制裁 油田、採礦、買飛機可納入談判

即時國際
更新時間：08:35 2026-02-16 HKT
發佈時間：08:35 2026-02-16 HKT

美國持續加強中東軍事部署，向伊朗施壓之際，美伊預計周二（17日）在日內瓦舉行新一輪核談判。伊朗副外長拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）接受英國廣播公司（BBC）專訪時指出，如果美國願意討論解除制裁，伊朗準備考慮讓步，與美國達成核協議。伊朗外交官員亦表示，正尋求與美國達成一項能使雙方都能獲得經濟利益的核子協議，包含油田、採礦甚至飛機採購都可以談。

拉萬奇說，現在「球在美國手上」，美方必須證明真心想談成協議，「如果他們是真心的，我相信我們就會走在達成協議的路上」；伊朗願意將濃縮度60%的濃縮鈾加以稀釋，顯示願意讓步。

相關新聞：
內塔尼亞胡：美伊核協議須拆除伊朗核基礎設施 不只停止濃縮鈾

伊朗表明，考慮在核計畫上妥協。美聯社
伊朗表明，考慮在核計畫上妥協。美聯社
美國持續加強中東軍事部署，向伊朗施壓。美聯社
美國持續加強中東軍事部署，向伊朗施壓。美聯社
美國航空母艦「林肯號」已部署中東。路透社
美國航空母艦「林肯號」已部署中東。路透社

美伊第2輪核談判料明日舉行

美伊已於2月上旬在阿曼進行間接會談，第二輪會談預定周二在日內瓦舉行。拉萬奇表示，目前談判「大致朝正面方向發展，但現在下結論言之過早」。

而伊朗半官方的法斯通訊社引述伊朗外交部經濟外交司副司長甘巴里說：「為讓協議能穩定持久，必須確保美國也能在一些關鍵領域獲得實實在在好處。雙方在石油與天然氣田的共同利益、礦業投資乃至飛機採購，都包含在談判內容中。」

特朗普曾公開稱前一輪會談「正面」；美國國務卿魯比奧表示，特朗普偏好達成協議，但要與伊朗達成協議「非常困難」，美國官員也一再強調，談判進展受阻的責任在伊朗而非美國。

願意討論稀釋濃縮鈾

拉萬奇告訴BBC，只要美方願意談解除制裁，伊朗就願意討論稀釋濃縮鈾等核計劃相關議題，但未說清楚是解除全部或部分制裁。至於是否會像2015年核協議那樣，把境內超過400公斤的高濃縮鈾運出境，他說現在言之過早。

以美國為首的西方國家和伊朗宿敵以色列指控德黑蘭企圖發展核武。伊朗否認懷抱此類軍事野心，堅稱有權利運用這項技術於民間用途。

關於美國總統特朗普一再呼籲伊朗實現零濃縮鈾，拉萬奇回應說：「零濃縮不再是議題，對伊朗而言已不在討論範圍內。」

拒放棄導彈計劃

拉萬奇又重申，拒絕與美方討論伊朗彈道導彈計劃，強調「導彈是伊朗的防衛能力，不可能放棄」，當伊朗遭以色列與美國攻擊時「是飛彈救了我們」，因此無法同意放棄自我防衛手段。

特朗普上周五（13日）指出，伊朗政權更迭是最理想的事，而美方已派出第2艘航空母艦前往該地區。2名美國官員告訴路透，若特朗普下令發動攻擊，美國軍方已針對可能對伊朗進行為期數周的持續行動做好準備，這可能導致兩國爆發比以往更為嚴重的衝突。

