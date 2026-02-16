內塔尼亞胡：美伊核協議須拆除伊朗核基礎設施 不只停止濃縮鈾

美伊第二輪會談定於本週舉行。以色列總理內塔尼亞胡周日（15日）在耶路撒冷出席「美國主要猶太組織總統會議」（Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations）年會時表示，他上周與美國總統特朗普會面時明確要求，任何美伊核協議必須徹底拆除伊朗的核基礎設施，而非僅停止鈾濃縮程序。

內塔尼亞胡對達成協議持懷疑態度，指伊朗「只在一件事上可靠——說謊和欺騙」。他提出以色列的四點核心條件：所有濃縮鈾必須運出伊朗；拆除所有濃縮設備及相關基礎設施，永久消除濃縮能力；限制伊朗彈道導彈射程（據報包括300公里上限）；以及拆除伊朗在中東建立的「恐怖軸心」代理人網絡。他強調，協議必須包括「實質性、持續性檢查」，而非僅形式上的監察。

特朗普上周與內塔尼亞胡會晤後，據報同意對伊朗實施「最大壓力」，包括針對伊朗對中國石油出口的制裁，但特朗普傾向先盡力談判，再考慮武力選項。美伊第二輪核談判預計本周在日內瓦舉行，由阿曼斡旋，伊朗外交官表示尋求帶來雙方經濟利益的協議，包括解除制裁以換取核讓步，但堅拒將導彈計劃及地區代理人納入談判範圍。

內塔尼亞胡同時提到加沙戰事，指以色列已拆除約150公里（93英里）哈馬斯隧道，估計總長500公里，仍需「完成工作」以徹底摧毀剩餘網絡。