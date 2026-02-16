特朗普敦促哈馬斯全面解除武裝 「和平委員會」成員承諾50億美元重建加沙

美國總統特朗普周日（15日）在其社交平台Truth Social發帖，重申哈馬斯必須履行停火協議第二階段承諾，實現「全面及即時解除武裝」（Full and Immediate Demilitarisation），並宣布其主導的「和平委員會」（Board of Peace）成員國已承諾超過50億美元（約390億港元），用於加沙重建及人道援助。這些承諾將於周四（2月19日）在華盛頓舉行的委員會首屆正式會議上公布。

特朗普稱，周四（2月19日）將在華盛頓舉行首屆委員會正式會議，預計有多國元首出席。成員國除捐款外，還承諾派出數千人參與聯合國授權的國際穩定部隊及當地警察，維持加沙安全與和平。他形容該委員會「具有無限潛力」，並自稱將成為「史上最具影響力的國際組織」，由他親自擔任主席。

「和平委員會」源自特朗普去年提出的20點加沙和平計劃，經聯合國安理會於2025年11月通過決議認可。計劃分階段實施：第一階段已於去年10月實現停火；第二階段要求以色列軍隊逐步撤出加沙，哈馬斯全面解除武裝，並部署國際穩定部隊確保安全。停火後雙方多次互相指責違約，加沙衛生部指以色列軍隊造成超過590名巴勒斯坦人死亡，以色列則報4名士兵遭巴勒斯坦武裝分子殺害。

哈馬斯多次強調解除武裝是「紅線」，但表示可考慮將武器移交未來巴勒斯坦管治機構。特朗普強調，若哈馬斯不履行承諾，援助及穩定進程將受阻。

委員會成員包括中東強國如沙特阿拉伯、土耳其、埃及、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國、約旦、印尼、巴基斯坦等逾20國，部分國家需支付10億美元獲永久席位。邀請俄羅斯總統普京加入引發爭議，傳統西方盟友如法國、英國、德國、意大利、波蘭等表態謹慎或拒絕參與，擔憂該機構可能削弱聯合國角色，或偏向以色列利益。