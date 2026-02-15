Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

離奇竊案︱新西蘭學校屢失內衣毛巾 CCTV揭小偷原來是……

即時國際
更新時間：21:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-15 HKT

新西蘭有一間小學，過去一連不斷發生失竊案，校有接連有毛巾、內衣褲，甚至潛水鏡被偷，但校方茫無頭緒，直至近日檢查閉路電視，才揭發神秘竊案的疑犯，竟然是一隻頑皮膽大的黑貓。

新西蘭有學校過去屢被一隻黑貓偷走內衣及毛巾。FB@Apanui School
綜合校方FB及外媒報道，新西蘭北島城市華卡塔尼（Whakatāne）的Apanui School，過去一年不斷發生離奇盜竊案，特別是在泳池開放前的一季，情況最嚴重，而且小偷頗為囂張，不時將偷來的戰利品隨意丟棄在校園不同角落。

校長史都華（Marama Stewart）指出，直到最近又有套泳褲和毛巾不翼而飛，教職員決定調閱監視器，才驚覺真凶是隻黑貓，牠正拖著1條大毛巾穿過操場。不久後，校方更在體育器材室後方找到一大堆「贓物」，證實黑貓是1年多來事件的「真凶」。

事件曝光後，學校將監視器畫面上傳網路，引發不少關注。校園管理員隨後聯絡上貓的主人，對方也坦承自家寵物確實以愛「順手牽羊」聞名，是個「慣犯」。

 

