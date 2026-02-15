遊客逼爆布達佩斯溫泉浴場惹不滿 老太太：誰想擠進毛茸茸男人中間

匈牙利首都布達佩斯被譽為「溫泉之都」，擁有眾多富含地下礦物質的天然溫泉。沐浴文化是這座城市的核心，但隨着大量外國遊客湧入浴場，導致溫泉設施不勝負荷，票價飆升至本地人難以負擔，當地居民的不滿升溫，與遊客之間的關係緊張。

布達佩斯位於歐亞板塊交界與喀爾巴阡山脈構造線交會處，具備獨特的地熱地質條件，擁有眾多富含礦物質的天然溫泉，促成了歷史悠久的溫泉文化，設有多個土耳其與歐式風格浴場。20世紀初之前，這些浴場通常修建簡樸，供當地居民使用。1906年至1918年擔任市長的巴爾奇為了吸引更多遊客，將布達佩斯改造成了一座溫泉之城。

去年客量800萬人次破紀錄

2025年，布達佩斯迎來了破紀錄的旅遊熱潮，全年遊客量達800萬人次，較前一年增長13%。據管理市內主要浴場的布達佩斯溫泉有限公司（BGYH）統計，每三名外國遊客中就有一人會將泡溫泉列為必遊體驗。這種爆炸式增長徹底改變了浴場的生態。更糟糕的是，布達佩斯久負盛名的蓋勒特浴場，去年10月決定關閉以全面翻新，預計至2028年才重開，這導致大量遊客分流至市內其他浴場，令本已擁擠不堪的浴場更嚴峻。

多瑙河旁的國會大廈是布達佩斯著名地標。

匈牙利是首個「一帶一路」國家加入香港工作假期。圖為布達佩斯節日巡遊。

黃色電車是布達佩斯其中一個標誌，當地有一條電車路綫可遊覽所有主要景點。

66歲的陶伯特20年前搬到這座城市，過去常去蓋勒特浴場游泳，英國《泰晤士報》引述她回憶20年前的景象：「以前早上八點到場，池里只有三個人，多是匈牙利老太太，感覺非常私密。」但如今，寧靜的清晨已一去不復返。「現在根本不值得去，誰想擠在一群開單身派對的毛茸茸男人中間？」她抱怨道。

32歲的電影製作人、當地居民康多爾說，幾周前與朋友們前往韋利貝吉浴場， 該浴場是市內最古老的浴場之一，可追溯至鄂圖曼時代，且位置偏僻、需穿過醫院才能抵達。然而，康多爾說：「我們遲了十分鐘到，門口已排起長龍，實施一出一入限流管制，這在以前聞所未聞。」

周末門票翻倍逾360元

浴場價格水漲船高。市內廣受歡迎的塞切尼浴場，周末門票已由2020年的6200福林（約152港元）飆升至目前的14800福林（約363港元）。匈牙利人平均月薪僅8500港元，現在本地居民去浴場前需要三思。BGYH公司行政總裁蘇茨解釋，公司已為本地居民提供特定時段高達五折的優惠，並正努力平衡老顧客與獲利之間的關係。

大搞派對令傳統文化失色

此外，違背當地傳統的遊客行為，亦令本地居民反感。歷史悠久的塞切尼浴場，以其明亮的金絲雀黃色外牆而聞名，每年接待超過一百萬遊客。每周六晚上，這里都會在戶外溫泉池舉辦「溫泉派對」，上演雷射表演，令傳統溫泉文化黯然失色。遊客還會帶相機進入浴場。

塞切尼溫泉浴場號稱歐洲最大，擁有壯觀的戶外泳池。現正關閉翻新的蓋勒特浴場則號稱最美浴場，馬賽克磁磚裝飾華麗，建築為精美的新藝術風格。另一著名浴場盧達溫泉有濃郁的土耳其風情，可俯瞰多瑙河夜景。

