Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊客逼爆布達佩斯溫泉浴場惹不滿 老太太：誰想擠進毛茸茸男人中間

即時國際
更新時間：09:22 2026-02-15 HKT
發佈時間：09:22 2026-02-15 HKT

匈牙利首都布達佩斯被譽為「溫泉之都」，擁有眾多富含地下礦物質的天然溫泉。沐浴文化是這座城市的核心，但隨着大量外國遊客湧入浴場，導致溫泉設施不勝負荷，票價飆升至本地人難以負擔，當地居民的不滿升溫，與遊客之間的關係緊張。

布達佩斯位於歐亞板塊交界與喀爾巴阡山脈構造線交會處，具備獨特的地熱地質條件，擁有眾多富含礦物質的天然溫泉，促成了歷史悠久的溫泉文化，設有多個土耳其與歐式風格浴場。20世紀初之前，這些浴場通常修建簡樸，供當地居民使用。1906年至1918年擔任市長的巴爾奇為了吸引更多遊客，將布達佩斯改造成了一座溫泉之城。

去年客量800萬人次破紀錄

相關新聞：賞櫻注意｜新倉山淺間公園取消櫻花祭 市政府斥旅客丟煙頭亂大小便擾民

2025年，布達佩斯迎來了破紀錄的旅遊熱潮，全年遊客量達800萬人次，較前一年增長13%。據管理市內主要浴場的布達佩斯溫泉有限公司（BGYH）統計，每三名外國遊客中就有一人會將泡溫泉列為必遊體驗。這種爆炸式增長徹底改變了浴場的生態。更糟糕的是，布達佩斯久負盛名的蓋勒特浴場，去年10月決定關閉以全面翻新，預計至2028年才重開，這導致大量遊客分流至市內其他浴場，令本已擁擠不堪的浴場更嚴峻。

多瑙河旁的國會大廈是布達佩斯著名地標。
多瑙河旁的國會大廈是布達佩斯著名地標。
匈牙利是首個「一帶一路」國家加入香港工作假期。圖為布達佩斯節日巡遊。
匈牙利是首個「一帶一路」國家加入香港工作假期。圖為布達佩斯節日巡遊。
黃色電車是布達佩斯其中一個標誌，當地有一條電車路綫可遊覽所有主要景點。
黃色電車是布達佩斯其中一個標誌，當地有一條電車路綫可遊覽所有主要景點。

66歲的陶伯特20年前搬到這座城市，過去常去蓋勒特浴場游泳，英國《泰晤士報》引述她回憶20年前的景象：「以前早上八點到場，池里只有三個人，多是匈牙利老太太，感覺非常私密。」但如今，寧靜的清晨已一去不復返。「現在根本不值得去，誰想擠在一群開單身派對的毛茸茸男人中間？」她抱怨道。

32歲的電影製作人、當地居民康多爾說，幾周前與朋友們前往韋利貝吉浴場， 該浴場是市內最古老的浴場之一，可追溯至鄂圖曼時代，且位置偏僻、需穿過醫院才能抵達。然而，康多爾說：「我們遲了十分鐘到，門口已排起長龍，實施一出一入限流管制，這在以前聞所未聞。」

相關新聞：巴塞隆拿明年關閉兩郵輪碼頭 應對過度旅遊紓民怒火

周末門票翻倍逾360元

浴場價格水漲船高。市內廣受歡迎的塞切尼浴場，周末門票已由2020年的6200福林（約152港元）飆升至目前的14800福林（約363港元）。匈牙利人平均月薪僅8500港元，現在本地居民去浴場前需要三思。BGYH公司行政總裁蘇茨解釋，公司已為本地居民提供特定時段高達五折的優惠，並正努力平衡老顧客與獲利之間的關係。

大搞派對令傳統文化失色

此外，違背當地傳統的遊客行為，亦令本地居民反感。歷史悠久的塞切尼浴場，以其明亮的金絲雀黃色外牆而聞名，每年接待超過一百萬遊客。每周六晚上，這里都會在戶外溫泉池舉辦「溫泉派對」，上演雷射表演，令傳統溫泉文化黯然失色。遊客還會帶相機進入浴場。

塞切尼溫泉浴場號稱歐洲最大，擁有壯觀的戶外泳池。現正關閉翻新的蓋勒特浴場則號稱最美浴場，馬賽克磁磚裝飾華麗，建築為精美的新藝術風格。另一著名浴場盧達溫泉有濃郁的土耳其風情，可俯瞰多瑙河夜景。

電影製作人、當地居民康多爾說：「我們遲了十分鐘到，門口已排起長龍，實施一出一入限流管制，這在以前聞所未聞。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
19小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員勿「主動」索取利益
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
11小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
14小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
14小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
13小時前
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
4小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
21小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
15小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
11小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
22小時前