情人節｜白宮發布「地獄」賀卡  向馬杜羅、格陵蘭「表白」惹議

美國白宮於2月14日情人節當日，在社交平台X發布一系列另類「情人節賀卡」，以惡搞方式結合時事與外交話題，引起網民熱議。

馬杜羅被捕成「心意」主題

其中一張賀卡極具諷刺意味，紅色背景上寫有「You captured my heart（你俘獲了我的心）」，搭配委內瑞拉總統馬杜羅被美軍扣押時的照片，影射其近日被美方抓捕的經過，祝福語帶有雙關意味，相當吸睛。

另一張藍底賀卡則將焦點放在美國國內政治與移民議題上，以一張馬里蘭州民主黨參議員範霍倫（Chris Van Hollen）與薩爾瓦多籍男子加西亞（Kilmar Abrego Garcia）共飲的心形照片配文，諷刺民主黨對非法移民的態度，配文稱：「我對你的愛就像民主黨人對非法移民的愛一樣強烈。我願意飛越1,537英里只為與你共飲一杯！」

想與格陵蘭搞「曖昧」

白宮還發布以行政文件為主題的賀卡，刻意標出「第4547號行政令，你是我的情人（UR my Valentine）」等文字，但實際上並無該號行政令簽署紀錄。最後一張卡片則向北大西洋自治地區——格陵蘭「示愛」，稱「是時候定義我們之間的曖昧關係了」，反映特朗普政府覬覦格陵蘭之心。

網民反應兩極

白宮這次以政治與節日元素結合的做法，在網上引起兩極反應。有評論稱這是「最有幽默感的一屆政府」，也有人笑稱從中「感受到愛意」，但亦有批評聲音指出不應將政治議題與節日娛樂化，認為有關玩笑過火。