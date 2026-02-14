Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

納瓦爾尼｜歐洲5國稱死於箭毒蛙毒素 「除克宮落毒無任何合理解釋」

即時國際
更新時間：23:12 2026-02-14 HKT
發佈時間：23:12 2026-02-14 HKT

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）兩年前在獄中死亡，當局聲稱他是在散步後「猝死」。但英國及其歐洲盟友發表最新聲明，表示在納瓦爾尼遺體驗出箭毒蛙的毒素，指責克里姆林宮是幕後黑手。

英國外交部表示，在納瓦爾尼遺體樣本中發現這種名為依匹巴汀（epibatidine）的毒素，沒有任何合理的解釋，俄羅斯應為納瓦爾尼的死負責。

相關新聞：京截獲箭毒蛙　一克蛙毒可致萬五人死

英國與瑞典、法國、德國和荷蘭就這項發現發表了一份聯合聲明，指出「只有俄羅斯政府才有能力、有動機、有機會在納瓦爾尼被關押於西伯利亞俄羅斯監獄期間，使用這種致命毒素來對付他。」

聲明指出，依匹巴汀天然存在於南美洲野生箭毒蛙體內，人工飼養的箭毒蛙不會產生這種毒素，而俄羅斯境內也不存在這種毒素。「納瓦爾尼體內出現這種毒素沒有任何合理的解釋。」

英國外交部表示，英國已將俄羅斯涉嫌違反《化學武器公約》的情況告知禁止化學武器組織。

相關新聞：俄法院向納瓦爾尼遺孀發拘捕令 指控參與極端主義組織

納瓦爾尼是俄羅斯最直言不諱的反對派領袖，2020年也曾遭俄羅斯諾維喬克神經毒劑毒害，在德國接受治療，返回俄羅斯時在機場被捕，監禁3年後，剛轉移到北極圈的西伯利亞監獄就在2024年2月16日突然去世，年僅47歲。

