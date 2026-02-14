美欽點5大歐美石油商進駐委國 續打擊運毒船釀3死 累計133人亡

美國總統特朗普周五（13日）宣布，計劃親自訪問委內瑞拉，而美國政府已正式授權5家歐美石油巨頭恢復在委國的營運。然而，這份由美國財政部發出的許可證設有嚴格的「排他條款」，明確禁止中國、俄羅斯與伊朗等國參與相關投資。與此同時，美軍繼續在海上打擊疑似運毒船，擊斃3人，而海上掃毒行動迄今累計133人死亡。

特朗普政府允許5家歐美1國際大型石油公司在委內瑞拉營運，被外界視為華府在解除制裁的同時，意圖重塑拉美能源版圖，將競爭對手拒於門外。

美軍再次空襲運毒船。路透社

特朗普政府在1月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，一直與臨時總統羅德里格斯（右二）合作，現正著眼於提升石油產量。法新社

特朗普宣布，計劃親自訪問委內瑞拉。法新社

使用費須存入美指定帳戶

根據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）發出的許可證，獲得授權的5家能源巨頭分別為英國石油（BP）與蜆殼（Shell）、美國的雪佛龍（Chevron）、意大利的埃尼（Eni）以及西班牙的國家石油公司（Repsol）。

這並非無條件解禁，許可證嚴格規定，所有石油與天然氣的特許權使用費，必須存入美國財政部指定的帳戶，顯示美方雖然放行開採，但仍牢牢掌握著委內瑞拉的石油金脈。

明文禁止中俄伊參與

最受地緣政治觀察家矚目的是，OFAC發出的第2張許可證雖然允許企業就潛在合約進行談判，但明確禁止中國、伊朗與俄羅斯等國參與。

特朗普政府在1月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，一直與臨時總統羅德里格斯合作。現正著眼於提升石油產量。

與此同時，美國軍方周五（13日）在加勒比海對一艘疑似走私毒品的船隻發動空襲，造成3名疑似運毒者喪生。

海上掃毒由加勒比海擴至太平洋

這是美軍空襲疑似運毒船行動的最新一宗致命事件，總死亡人數已升至至少133人。

特朗普政府去年9月開始掃蕩疑似走私船，堅稱這是在對抗委內瑞拉的「毒品恐怖分子」。這場緝毒戰爭開打至今，美軍已執行數十波打擊行動。

美國政府官員尚未提供確鑿證據證明這些船隻涉及販毒，引發關於行動合法性的激烈辯論。目前行動範圍已從加勒比海擴大到太平洋。