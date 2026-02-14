日媒：高市早苗手部病情惡化 右手2根手指關節變形

日本《每日新聞》報道，日本首相高市早苗手部患有的類風濕性關節炎近期惡化，據報右手有兩根手指的關節變形。她周五（13日）為此前往東京都內一家醫院接受檢查。據報高市在醫院逗留了約3小時45分鐘。

高市2月1日已因為手部病情惡化，臨時缺席原定於當天早上播出的政治辯論節目。

高市右手早前帶著護腕。

高市證實，本身有類風濕性關節炎的宿疾，導致手部腫脹。

高市早苗手部病情引發關注。美聯社

高市早前在X發文表示，在與熱情支持者握手過程中，被用力拉扯手部而受傷。

她證實，本身有類風濕性關節炎的宿疾，導致手部腫脹。

高市上月27日在自民黨街頭演說「聖地」的東京秋葉原發表眾議院選舉公告後首場演說時，就被觀察到右手帶著類似白色護腕，又像是繃帶的物品，引發關切。