日媒：高市早苗手部病情惡化 右手2根手指關節變形
更新時間：12:44 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:44 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:44 2026-02-14 HKT
日本《每日新聞》報道，日本首相高市早苗手部患有的類風濕性關節炎近期惡化，據報右手有兩根手指的關節變形。她周五（13日）為此前往東京都內一家醫院接受檢查。據報高市在醫院逗留了約3小時45分鐘。
高市2月1日已因為手部病情惡化，臨時缺席原定於當天早上播出的政治辯論節目。
日本政府高官此前透露，高市早苗的手部病情加劇，右手有兩根手指的關節變形。
患類風濕性關節炎
高市早前在X發文表示，在與熱情支持者握手過程中，被用力拉扯手部而受傷。
她證實，本身有類風濕性關節炎的宿疾，導致手部腫脹。
高市上月27日在自民黨街頭演說「聖地」的東京秋葉原發表眾議院選舉公告後首場演說時，就被觀察到右手帶著類似白色護腕，又像是繃帶的物品，引發關切。
