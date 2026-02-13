Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國男租吉隆坡豪宅改裝房間做淫窟 40人被捕

即時國際
更新時間：22:56 2026-02-13 HKT
發佈時間：22:56 2026-02-13 HKT

馬來西亞吉隆坡一處豪宅驚傳淪為色情場所！一名中國籍男子租下豪宅，改裝房間後用作非法賣淫，專門鎖定外籍與華裔人士，性服務每45分鐘收費1000令吉（約2000港元）、90分鐘3500令吉（約7000港元）。該集團營運半年後遭執法單位突擊搗毀，40名男女當場落網。

當地傳媒報道，當局根據長期掌握的情報，於12日凌晨零時27分率隊前往吉隆坡Desa Pahlawan一處豪宅展開執法行動。賣淫集團挑選三層樓豪宅作為據點，內部經過大幅改裝，所有性服務物品配備齊全。據信豪宅由中國籍男子管理，聘用中國籍男子擔任推銷員，透過社交媒體招攬特定客群。

馬來西亞移民局副總監（行動）拿督洛曼說，這處淫窟提供不同的性服務方案，目標鎖定外籍人士與華裔人士光顧。

執法人員當場逮捕40名男女，年齡介乎21歲至43歲，包括中國籍主犯、中國籍11男19女、5名越南籍女子、2名日本籍女子及2名緬甸籍女子。當局並正要求一名新加坡男子及一名馬來西亞男子協助調查。

此外，當局充公36本護照、一輛本田轎車、一輛特斯拉Model 3以及26600令吉（約5.3萬港元）現金。

