Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法漢家中冰箱驚現2嬰屍 9寶媽落網坦承犯案

即時國際
更新時間：14:19 2026-02-13 HKT
發佈時間：14:19 2026-02-13 HKT

法國揭發雪櫃藏嬰屍案，一名男子在家中雪櫃內發現一具被冰凍的嬰兒屍體，隨即向警方報案。警方前往現場調查後，再在雪櫃內找到第2具嬰屍，後來拘捕了一名50歲婦人。這名婦人與3名男子育有9名孩子，向警方坦承犯案。

案發於法國東部上索恩省艾勒維耶-利奧蒙（Aillevillers-et-Lyaumont）小鎮的村莊，一名50多歲男子在雪櫃發現嬰屍後，隨即報案。警方到場調查後，很快鎖定男子之前的伴侶，周三（11日）在中北部城市布洛涅-比揚古（Boulogne-Billancourt）將一名婦人逮捕。

揭發雪櫃藏嬰屍案的民宅，停著一部警車。法新社
揭發雪櫃藏嬰屍案的民宅，停著一部警車。法新社
警方封鎖揭發案件的房屋調查。法新社
警方封鎖揭發案件的房屋調查。法新社
現場是法國東部上索恩省艾勒維耶-利奧蒙鎮。法新社
現場是法國東部上索恩省艾勒維耶-利奧蒙鎮。法新社

與3男誕9名子女

這名女子曾與3名不同男子生下9名子女，去年12月時突然離開艾勒維耶-利奧蒙村，留下4名年齡介乎14至20歲的孩子、他們的父親，以及另一段關係所生的第5個孩子。她被捕後坦承犯案。

女子向警方表示，她生下孩子後，立即把嬰兒包在袋子中，放進洗衣房中的雪櫃，該雪櫃只有她一人使用，為了不讓親友發現她懷孕，一直穿著很寬鬆的衣服。

檢察官洛格林（Cedric Logelin）表示，調查期間女子一直在哭，說她為孩子和家人感到難過，但無法提供嬰兒的確切出生時間，大約是在2011年至2018年之間她重返職場期間生下。

穿寬鬆衣服掩飾懷孕

警方也將女子的伴侶逮捕，對方強調他完全不知道女子曾經生產。警方周五（13日）對嬰兒遺體進行驗屍，希望能了解嬰兒死亡原因。

洛格林表示，針對15歲以下未成年人被謀殺案，已展開司法調查，這些罪行可判終身監禁。

檢察院已要求將嫌犯拘留。

市長特拉梅塞爾在得知此案後表示「震驚」，指這對夫妻在鎮上住了大約20年，但並不在當地工作。

曾發生數宗同類案件

2022年，法國南部一名婦女的雪櫃內亦發現2名新生兒屍體。檢察官表示，他們的死亡「並非自然原因」。

2015年，在一宗類似案件中發現了5具嬰屍，案中母親被判處8年監禁。

另一宗被法國載入法律史冊的案件，是維庫爾雅（Veronique Courjault）案，她於2009年因殺害3名新生兒被判監8年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前