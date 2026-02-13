法漢家中冰箱驚現2嬰屍 9寶媽落網坦承犯案

法國揭發雪櫃藏嬰屍案，一名男子在家中雪櫃內發現一具被冰凍的嬰兒屍體，隨即向警方報案。警方前往現場調查後，再在雪櫃內找到第2具嬰屍，後來拘捕了一名50歲婦人。這名婦人與3名男子育有9名孩子，向警方坦承犯案。

案發於法國東部上索恩省艾勒維耶-利奧蒙（Aillevillers-et-Lyaumont）小鎮的村莊，一名50多歲男子在雪櫃發現嬰屍後，隨即報案。警方到場調查後，很快鎖定男子之前的伴侶，周三（11日）在中北部城市布洛涅-比揚古（Boulogne-Billancourt）將一名婦人逮捕。

揭發雪櫃藏嬰屍案的民宅，停著一部警車。法新社

警方封鎖揭發案件的房屋調查。法新社

現場是法國東部上索恩省艾勒維耶-利奧蒙鎮。法新社

與3男誕9名子女

這名女子曾與3名不同男子生下9名子女，去年12月時突然離開艾勒維耶-利奧蒙村，留下4名年齡介乎14至20歲的孩子、他們的父親，以及另一段關係所生的第5個孩子。她被捕後坦承犯案。

女子向警方表示，她生下孩子後，立即把嬰兒包在袋子中，放進洗衣房中的雪櫃，該雪櫃只有她一人使用，為了不讓親友發現她懷孕，一直穿著很寬鬆的衣服。

檢察官洛格林（Cedric Logelin）表示，調查期間女子一直在哭，說她為孩子和家人感到難過，但無法提供嬰兒的確切出生時間，大約是在2011年至2018年之間她重返職場期間生下。

穿寬鬆衣服掩飾懷孕

警方也將女子的伴侶逮捕，對方強調他完全不知道女子曾經生產。警方周五（13日）對嬰兒遺體進行驗屍，希望能了解嬰兒死亡原因。

洛格林表示，針對15歲以下未成年人被謀殺案，已展開司法調查，這些罪行可判終身監禁。

檢察院已要求將嫌犯拘留。

市長特拉梅塞爾在得知此案後表示「震驚」，指這對夫妻在鎮上住了大約20年，但並不在當地工作。

曾發生數宗同類案件

2022年，法國南部一名婦女的雪櫃內亦發現2名新生兒屍體。檢察官表示，他們的死亡「並非自然原因」。

2015年，在一宗類似案件中發現了5具嬰屍，案中母親被判處8年監禁。

另一宗被法國載入法律史冊的案件，是維庫爾雅（Veronique Courjault）案，她於2009年因殺害3名新生兒被判監8年。