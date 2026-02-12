Coupang｜南韓酷澎資料外洩案疑犯 製情趣用品買家名單勒索

南韓最大電商「酷澎」（Coupang）去年11月，爆出高達3367萬筆會員個人資料外洩，案情再掀波瀾！南韓執政黨共同民主黨籍國會議員金勝源揭露，疑似外洩資料的疑犯握有3000名購買情趣用品的會員名單，並以公開姓名、地址、電話等資料，要脅酷澎給「封口費」。對此，南韓國務總理金民錫甚感驚訝。

中國未回應引渡要求

相關新聞：南韓電商Coupang洩3370萬用戶個資 傳中國員工涉案

據韓媒報道，金勝源周三日在國會質詢政府時指出，這宗酷澎個人資料外洩案涉及約3300萬人，其中疑犯特別篩選出3000名曾在該平台 購買情趣用品的會員，另行製作名單，更以此要脅平台支付金錢作封口費，否則公開相關資訊，讓酷澎陷入困境。

金勝源強調，疑犯以「知道這些人的住址、姓名、電話號碼」為籌碼，試圖從中牟利，情節令人憂心，呼籲當局必須提出更周全的防範措施。

對此，金民錫回應，南韓政府不僅將持續推動調查與偵辦，也會要求各部會研擬防止類似事件再度發生的對策。他形容，此案無論在外洩規模或內容敏感度上，都屬「歷來最高層級」。

然而，案件偵辦進度面臨挑戰。報道指出，南韓政府已就本案疑犯向中國提出引渡請求，但截至11日仍未收到中方回應。南韓國家搜查本部長朴星柱9日前往中國公安部洽商，但過去中國從未同意將疑犯引渡至南韓，外界普遍對今次案件不感樂觀。