Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Coupang｜南韓酷澎資料外洩案疑犯 製情趣用品買家名單勒索

即時國際
更新時間：20:01 2026-02-12 HKT
發佈時間：20:01 2026-02-12 HKT

南韓最大電商「酷澎」（Coupang）去年11月，爆出高達3367萬筆會員個人資料外洩，案情再掀波瀾！南韓執政黨共同民主黨籍國會議員金勝源揭露，疑似外洩資料的疑犯握有3000名購買情趣用品的會員名單，並以公開姓名、地址、電話等資料，要脅酷澎給「封口費」。對此，南韓國務總理金民錫甚感驚訝。

中國未回應引渡要求

相關新聞：南韓電商Coupang洩3370萬用戶個資 傳中國員工涉案

據韓媒報道，金勝源周三日在國會質詢政府時指出，這宗酷澎個人資料外洩案涉及約3300萬人，其中疑犯特別篩選出3000名曾在該平台 購買情趣用品的會員，另行製作名單，更以此要脅平台支付金錢作封口費，否則公開相關資訊，讓酷澎陷入困境。

金勝源強調，疑犯以「知道這些人的住址、姓名、電話號碼」為籌碼，試圖從中牟利，情節令人憂心，呼籲當局必須提出更周全的防範措施。

對此，金民錫回應，南韓政府不僅將持續推動調查與偵辦，也會要求各部會研擬防止類似事件再度發生的對策。他形容，此案無論在外洩規模或內容敏感度上，都屬「歷來最高層級」。

然而，案件偵辦進度面臨挑戰。報道指出，南韓政府已就本案疑犯向中國提出引渡請求，但截至11日仍未收到中方回應。南韓國家搜查本部長朴星柱9日前往中國公安部洽商，但過去中國從未同意將疑犯引渡至南韓，外界普遍對今次案件不感樂觀。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT