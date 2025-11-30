南韓電商Coupang洩3370萬用戶個資 傳中國員工涉案
南韓最大電商平台酷澎（Coupang）發生大規模客戶個資外洩事件，其CEO今日就事件鞠躬道歉。韓媒報道指，事件疑涉及中國籍員工，且外洩事件6月24日已發生，質疑酷澎發覺得太遲。
韓聯社報道，Coupang的CEO朴大俊30日下午在爾市政府出席緊急會議，被質疑6月已開始資料外洩，酷澎為何一直未發現。報道並指，外洩事件涉及中國籍員工。
朴大俊指，因案件尚在調查，難以詳細解釋，至於事件是否中國員工外洩，朴大俊也表示一切要由警方釐清，若說明過多可能會影響偵辦。
報道指，個資外洩自6月24日起出現，至本月20日，酷澎始發公告，稱有4500名用戶個資外洩，至11月29日，受影響人數急彈至3370萬外，爆增7500倍，涉及用戶姓名、電郵、電話、地址等訊息，但不涉付款、信用卡資料。
酷澎指，已全面檢查保安系統。
由於酷澎的月活躍使用者（MAU）約為3400萬人，個資外洩事件基本上已涉及所有使用者。
