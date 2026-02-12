愛潑斯坦案｜聽證會變嗌交大會 司法部長人身攻擊兩黨議員

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）周三出席國會眾議院司法委員會聽證會，就司法部處理「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案及起訴美國總統特朗普批評者等議題接受質詢。整場聽證會火藥味十足，迅速演變成邦迪與民主黨議員之間的激烈罵戰，場面數度失控。

相關新聞：愛潑斯坦檔案再曝駭人內容 最年幼受害者僅9歲 比堅尼女跪地爬枱底

愛潑斯坦受害者當面嗆聲

聽證會上，多名愛潑斯坦案的倖存者及家屬親自到場旁聽。他們在會前舉行記者會，痛批司法部處理案件的方式。倖存者本斯基（Dani Bensky）說：「司法部需要做好它的工作。給我們剩下的檔案，開始調查。」已故吹哨人朱弗雷（Virginia Giuffre）的兄弟羅伯茨（Sky Roberts）更直指邦迪處理方式「簡直是失敗」，高喊：「做好你的工作，帕姆。」

聽證會期間，華盛頓州民主黨籍眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）要求在場的女性受害者起立，要求邦迪向她們道歉，因為司法部在公布檔案時未能完全塗黑她們的名字。邦迪斷然拒絕，並反唇相譏，質問民主黨人「是否曾向特朗普總統道歉？你們所有參與那些針對特朗普彈劾聽證會的人，都應該為此向他道歉。」

相關新聞：愛潑斯坦案 | 前女友拒向國會作證 「特朗普不特赦不開口」

邦迪人身攻擊 共和黨人亦遭殃

邦迪反覆指責民主黨人的質詢是「作秀」，稱自己不會「和這些人同流合污」，卻同時對多名議員人身攻擊。她稱委員會的資深民主黨人、來自馬里蘭州的拉斯金（Jamie Raskin）是「過氣律師」，又指責已在國會任職20年的喬治亞州眾議員約翰遜（Hank Johnson）缺乏經驗。

這股攻擊火力甚至延燒至共和黨。肯塔基州共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）是推動公布愛潑斯坦檔案法案的共同作者，他質疑司法部在部分檔案中過度塗黑，卻又意外洩露倖存者資訊。邦迪對此竟回應稱：「這傢伙有特朗普錯亂綜合症，你是一個失敗的政客。」

司法部聽令「點薄餅式」起訴？

拉斯金在聽證會上痛批邦迪「已將人民的司法部變成了特朗普的復仇工具」。他說：「特朗普下令起訴就像點薄餅一樣，每次他叫你去對付科米（James Comey）、詹樂霞（Letitia James）、庫克（Lisa Cook）和聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），還有國會議員時，你都照單全收。」

有白宮幕僚向媒體透露，特朗普近幾周曾向盟友抱怨邦迪過於軟弱，在追查其政敵時不夠積極。或許是為了回應壓力，邦迪在聽證會上表現得極具攻擊性，甚至盛讚特朗普是「美國歷史上最偉大的總統」。