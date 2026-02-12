2026冬季奧運會｜最忙花滑教練帶13國16選手出戰 場邊不停換隊服

2026年米蘭冬奧花式滑冰賽場出現罕見畫面，知名法籍教練里修（Benoît Richaud）因同時指導來自13個國家的16名選手參賽，比賽期間頻頻更換不同國家隊的制服支持愛徒，在場邊忙到幾乎沒有喘息空間，意外成為賽事焦點之一。



據英國BBC報道，這場「跨國指導秀」發生於8日在意大利米蘭登場的花式滑冰團體賽。里修先穿格魯吉亞隊制服現身場邊，指導選手埃加澤（Nika Egadze）完成演出。短短約15分鐘後，他已迅速換上加拿大代表隊外套，準備迎接另一名愛徒戈戈列夫（Stephen Gogolev）上場。轉播畫面更捕捉到他在2名選手演出後分別站在場邊協助分析表現。

相關新聞：2026冬季奧運會｜挪威型男奪銅受訪自爆「偷食」懺悔 評論員：時機不對

除了格魯吉亞與加拿大選手外，里修本屆冬奧也以教練身分指導西班牙滑冰選手瓜里諾・薩巴特（Guarino Sabate）。他在花滑圈影響力極廣，日本世界級名將坂本花織過去也曾是他的學生；另外前南韓國手金彩然亦曾由他負責編舞與技術指導。

面對BBC訪問時，里修坦言，這種同時指導多國選手的模式帶來極大心理壓力。「如果所有學生表現都很好當然沒問題，但當有人成功、有人失準時，情緒調整就變得非常困難。」至於如何在短時間內更換各國隊服，他透露通常會請選手事先把制服放在更衣室，或由各國團隊人員直接準備好交給他。

一名教練同時培訓多國選手，在花式滑冰界並非沒有先例。南韓滑冰傳奇金妍兒的恩師、加拿大教練奧瑟（Brian Orser）就曾在2018年平昌冬奧同時帶領5個國家的選手參賽，包括日本名將羽生結弦與西班牙冠軍費南德茲。