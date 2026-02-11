Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京町田市JR鐵軌驚現無頭腐屍 警尋獲疑似斷頭

發佈時間：11:35 2026-02-11 HKT

日本東京町田市周二（10日）發生駭人屍體發現案，有民眾於JR橫濱線的鐵軌旁邊，發現一具無頭屍體。警方接報到場，在屍身附近再發現一個疑似屬於死者的頭顱。根據現場證據，警方估計事件屬自殺的可能性較高。

日本《朝日電視台》報道，事發於周二當時間上午約10時30分左右。一名民眾行經現場時，發現地面上躺著一具屍首分離的遺體，即時報警。

警方及鑑證人員趕抵，發現無頭屍身嚴重腐爛，已難以單憑肉眼辨識其性別及年齡。

其後，警方在屍體附近不遠處，尋獲一個疑似屬於死者的頭顱，但仍有待進一步鑑證確認。此外，現場亦發現繩索等物品。有參與搜查的相關人員透露，從現場遺留的跡象綜合研判，初步認為此案為自殺的可能性較大，但詳細死因仍待法醫解剖驗證。

案發地點位於JR橫濱線的町田站與古淵站之間，該區域屬於密集住宅地帶，鐵軌兩旁均為民居。
 

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

