東京町田市JR鐵軌驚現無頭腐屍 警尋獲疑似斷頭

日本東京町田市周二（10日）發生駭人屍體發現案，有民眾於JR橫濱線的鐵軌旁邊，發現一具無頭屍體。警方接報到場，在屍身附近再發現一個疑似屬於死者的頭顱。根據現場證據，警方估計事件屬自殺的可能性較高。



日本《朝日電視台》報道，事發於周二當時間上午約10時30分左右。一名民眾行經現場時，發現地面上躺著一具屍首分離的遺體，即時報警。

警方及鑑證人員趕抵，發現無頭屍身嚴重腐爛，已難以單憑肉眼辨識其性別及年齡。



其後，警方在屍體附近不遠處，尋獲一個疑似屬於死者的頭顱，但仍有待進一步鑑證確認。此外，現場亦發現繩索等物品。有參與搜查的相關人員透露，從現場遺留的跡象綜合研判，初步認為此案為自殺的可能性較大，但詳細死因仍待法醫解剖驗證。



案發地點位於JR橫濱線的町田站與古淵站之間，該區域屬於密集住宅地帶，鐵軌兩旁均為民居。



