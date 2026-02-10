日本雪災增至46死 全球迎史上第5高溫1月

歐盟氣候監測機構指，儘管美國與歐洲遭遇一波寒流侵襲，全球仍經歷了有紀錄以來第5高溫的1月。在日本，因大雪死亡人數升至46人，另有558人受傷。

哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）指出，1月下旬，極地噴射氣流將冰冷空氣吹向歐洲與北美，導致北半球出現嚴重寒潮。

日本自衛隊出動助居民清理屋頂積雪。法新社

在東北青森，居民一度面臨地面積雪1.3米的壓力。法新社

歐洲經歷了自2010年以來最寒冷的1月。美聯社

全球多數地區月均溫高於平均值

然而，資料顯示，全球多數地區的月均溫仍高於平均值，包括北極大片地區與北美西部。

歐洲中期天氣預報中心氣候策略負責人伯吉斯（Samantha Burgess）說：「2026年1月明確顯示出，氣候系統有時會在同一時間，讓某些地區遭遇嚴寒，另一些地區卻承受著極端高溫。」

全球1月平均氣溫比工業化前水平高出攝氏1.47度。

歐洲經歷16年來最冷1月

哥白尼氣候變化服務還說，歐洲經歷了自2010年以來最寒冷的1月，月均溫為攝氏2.34度。

與此同時，美國遭遇一場強烈冬季風暴，從新墨西哥州到緬因州都降下大雪並出現嚴重結冰，造成交通癱瘓，並與超過100人死亡有關。

報告指出，全球仍處於由人類活動驅動的長期暖化趨勢中，2024年創下有紀錄以來最暖的一年，2023年排名第2，2025年則是第3高溫的一年。

日3周大雪釀46死558傷

在日本，近三周的大雪已造成46人死亡、558人受傷。

許多致命事故發生在屋頂上積雪壓在居民身上，或有人在清理時跌倒。

在東北青森，居民一度面臨地面積雪1.3米（超過4呎）的壓力。