海上反毒戰 | 美軍再襲運毒船釀2死 累計38次空襲 奪至少130命

美軍在太平洋執行的海上反毒戰持續引發國際法爭議之際，美國南方司令部周一（9日）證實，美軍在東太平洋執行最新一次精準打擊，擊沉一艘疑似運毒船，造成2人死亡、1人生還。自去年9月特朗普政府啟動這場海上掃毒戰以來，美軍已在公海發動38次攻擊，造成至少130人死亡。

南方司令部在社交平台X發文，指美軍「南方之矛」聯合特遣部隊對一艘被認定的恐怖組織運營的船隻實施致命打擊。有情報顯示，這艘船正沿東太平洋已知的毒品走私路線航行，並從事毒品走私活動。今次行動擊斃船上2名毒品恐怖分子，有1人生還。美國海岸防衛隊事後已接獲通知，啟動搜救生還者的行動。

相關新聞：

美國再襲運毒船致2死 打擊毒品行動累計奪128命

美軍已在公海發動38次攻擊，造成至少130人死亡。法新社

美軍特種部隊上月突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅。美聯社

公開擊沉船隻影片

南方司令部在帖文中附有一段11秒的影片，顯示美軍攻擊一艘在海上行駛的船隻，船隻發生巨大爆炸。

自去年9月初以來，美軍在加勒比海和東太平洋對美方指稱的運毒船進行多次打擊，並於去年11月13日宣布發起「南方之矛」軍事行動。而迄今38次空襲行動中，已釀成至少130人死亡。

這也是自上月美軍特種部隊突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅以來，美軍第3次針對該地區疑似運毒船發動攻擊。

死者家屬控美政府誤殺

儘管南方司令部堅稱死者為恐怖分子，但特朗普政府至今未能提供任何實質證據，證明遭擊毀的船隻確實載有毒品，美軍的做法已引起國際人權團體強烈反彈。

法律反擊也已隨之而來。上月，2名遭美軍炸死的千里達男子家屬，已正式向美國政府提出「誤殺」訴訟。家屬指稱，美軍在去年10月14日的一場行動中判斷錯誤，導致平民無端喪命，要求美方交代。