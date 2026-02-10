84歲獨居母失蹤一周 NBC主播稱願付600萬美元贖金求綁匪放人

美國國家廣播公司（NBC）晨間節目《今日秀》（Today）女主播格斯里（Savannah Guthrie）的84歲獨居母親南西（Nancy Guthrie）從自家失蹤，事隔7天警方未有任何頭緒。據悉綁匪要求家屬支付600萬美元贖金（近4700萬港元），格斯里在社交媒體上載影片表示願付贖金，懇求綁匪放人，但有前FBI高官認為事有蹊蹺，家屬不應冒然交錢。

南西於2月1日失蹤，她並未失智，但行動不便，必備藥品等都留在家中，令家人非常擔心。格斯里周六在Instagram上載與兄長卡姆倫（Camron）與姊姊安妮 （Annie）一同拍攝的影片，向綁匪喊話表示：「我們收到了你的訊息，我們理解。」她要求綁匪交還「非常珍貴」的母親，「我們會付出代價」。

不過，美媒引述前FBI高級特工表示，在綁匪提供任何南西仍然活著的證據之前，格斯里不應該支付任何贖金。FBI國家學院前院長哈里根告訴《華盛頓郵報》：「活着的證據至關重要。他們需要對話，而格斯里一家也希望與這些綁匪對話。但如果雙方無法溝通，支付贖金沒有任何意義。」

南西失蹤後曾有傳媒機構表示收到勒索信，當中不包括證明南西仍然活着的證據，甚至不確定她是否在這些所謂綁匪的手上。據悉支付贖金的期限是當地周一下午5時。未知格斯里一家在那之後有否與綁匪進一步溝通。