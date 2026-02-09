日本眾議院選舉｜高市早苗大勝 中國外交部：若誤判形勢必遭迎頭痛擊

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院改選取得壓倒性勝利，中國外交部發言人林劍回應表示，日本今次選舉反映一些「深層次的結構性問題」及趨勢，「殷鑒不遠，不可不察」。他指日本「極右翼勢力若誤判形勢，恣意妄為」，必將遭到日本人民的抵制和國際社會「迎頭痛擊」。



高市早苗9日在記者會上談及對華外交則表示，推進戰略互惠關係的方針不變，強調「將從國家利益的觀點出發，冷靜並妥善地應對」。

中國外交部下午舉行例行記者會，日本眾議院改選自民黨大勝成為傳媒關注焦點。林劍指出，選舉是日本的國內事務，但這次選舉反映一些「深層次的結構性問題」及思潮動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，「殷鑒不遠，不可不察」。

林劍表示，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。日本「極右翼勢力」若「誤判形勢，恣意妄為」，必將遭到日本人民的抵制和國際社會「迎頭痛擊」。

他並表示，中方敦促日本執政當局「正視而不是漠視」國際社會的關切，走「和平發展道路」而不是「重蹈軍國主義覆轍」。恪守「中日四個政治文件」，而不是背信棄義。中方再次敦促日方「撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

