基督城槍擊案｜槍手突稱「不人道」拘留致認錯罪 上訴求推翻判決

更新時間：17:21 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:21 2026-02-09 HKT

2019年白人男子塔蘭特（Brenton Tarrant）槍擊紐西蘭基督城兩座清真寺，造成51人死亡，他在受審時已認罪，並於2020年8月被判處終身監禁。近日他突然提出上訴，聲稱自己在審判期間處於「酷刑般且不人道」的拘留條件，使他精神不穩定，無法作出理性判斷才會認罪。他要求上訴庭推翻此前的裁決，周一透過視訊影像在上訴法院應訊。

塔蘭特剃了光頭，戴著黑框眼鏡，身穿一件白色鈕扣襯衫。他在視訊作供時表示：「我當時不具備做出知情決定所需的心智狀態或心理健康。」

根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報道，他當時曾考慮讓美國總統特朗普捲入此案，「或許我可以走出去，說屋頂上有第2名槍手，或許我可以說那是特朗普」。

曾考慮說「特朗普是槍手」

2019年3月15日，塔蘭特攜帶一批半自動武器，攻擊基督城兩座清真寺的信徒，長達17分鐘的屠殺過程網上直播，受害者均為穆斯林，包括婦孺與長者。

塔蘭特被鄰終身監禁且不得假釋，是紐西蘭史上最嚴厲的判決。他目前被關押在奧克蘭監獄一間專門收容極端風險囚犯的單位，很少與其他囚犯或人員互動。威靈頓的上訴法院需要決定是否維持塔蘭特的有罪判決，若維持仍要審理他就刑期提出的上訴。若推翻定罪，則本案將發還高等法院重審。

