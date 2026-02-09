尼日利亞車禍 | 卡車失控衝出公路撞毀 至少30死多人重傷 　　

尼日利亞北部卡諾州蓋扎瓦地方政府轄區周日（8日）發生嚴重車禍，涉及一輛卡車，造成至少30人死亡，多人受重傷。

卡諾州州長辦公室在一份聲明中說，事發時這輛駛往鄰近吉加瓦州的卡車上，載有乘客與貨物。司機疑似鹵莽駕駛，導致車輛失控、衝出高速公路並發生碰撞。傷者被送往附近多家醫院，其中多人傷勢嚴重。

尼日利亞北部卡諾州發生車禍。維基網站

司機疑鹵莽駕駛

卡諾州州長優素福對遇難者表示哀悼，稱這宗車禍令人心碎。他已指示州衛生部門確保所有傷者得到及時救治，並要求人道事務部門為遇難者家庭提供支援。

據報道，尼日利亞是非洲人口最多的國家，受道路狀況較差以及交通法規執行不力等因素影響，該國道路交通事故頻發。卡諾州政府呼籲機動車駕駛員嚴格遵守交通法規，以防類似悲劇再次發生。

英重量級拳王去年底車禍受傷

去年12月，英國重量級拳王安東尼·約書亞（Anthony Joshua）在連接奧貢州與拉各斯的拉各斯-伊巴丹高速公路上，遇上車禍受傷，當時司機撞上一輛停放的卡車，約書亞兩名同伴喪生。官員表示該車禍涉及司機超速，並以危險駕駛罪名起訴。

