Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼日利亞車禍 | 卡車失控衝出公路撞毀 至少30死多人重傷 　　

即時國際
更新時間：11:45 2026-02-09 HKT
發佈時間：11:45 2026-02-09 HKT

尼日利亞北部卡諾州蓋扎瓦地方政府轄區周日（8日）發生嚴重車禍，涉及一輛卡車，造成至少30人死亡，多人受重傷。

卡諾州州長辦公室在一份聲明中說，事發時這輛駛往鄰近吉加瓦州的卡車上，載有乘客與貨物。司機疑似鹵莽駕駛，導致車輛失控、衝出高速公路並發生碰撞。傷者被送往附近多家醫院，其中多人傷勢嚴重。

尼日利亞北部卡諾州發生車禍。維基網站
尼日利亞北部卡諾州發生車禍。維基網站

司機疑鹵莽駕駛

卡諾州州長優素福對遇難者表示哀悼，稱這宗車禍令人心碎。他已指示州衛生部門確保所有傷者得到及時救治，並要求人道事務部門為遇難者家庭提供支援。

據報道，尼日利亞是非洲人口最多的國家，受道路狀況較差以及交通法規執行不力等因素影響，該國道路交通事故頻發。卡諾州政府呼籲機動車駕駛員嚴格遵守交通法規，以防類似悲劇再次發生。

英重量級拳王去年底車禍受傷

去年12月，英國重量級拳王安東尼·約書亞（Anthony Joshua）在連接奧貢州與拉各斯的拉各斯-伊巴丹高速公路上，遇上車禍受傷，當時司機撞上一輛停放的卡車，約書亞兩名同伴喪生。官員表示該車禍涉及司機超速，並以危險駕駛罪名起訴。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT