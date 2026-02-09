日本眾議院選舉 | 特朗普祝賀高市早苗大勝 讚提前選舉「大膽且明智」

日本首相高市早苗率領執政的自民黨在眾議院選舉中一舉奪下逾三分之二席次，取得空前大勝。美國總統特朗普發文祝賀，盛讚高市是「備受尊敬且深受歡迎的領袖」，並祝願她推動「以實力維護和平」的保守派政綱「取得巨大成功」。

特朗普在其平台Truth Social發文，祝賀高市與其執政聯盟在這場「極為重要」的投票中獲得「壓倒性勝利」。

特朗普盛讚高市是「備受尊敬且深受歡迎的領袖」。Sanae Takaichi X

特朗普期待高市3月19日訪問白宮。法新社

高市發文感謝特朗普支持。美聯社

他稱讚高市「大膽且明智」決定提前舉行大選，「如今證明是一次重大成功」，並稱高市率領的政黨如今掌控國會，「取得歷史性的三分之二超級多數，自二次世界大戰以來首次」。

選前曾發文力挺高市

特朗普選前曾公開發文，呼籲日本民眾投執政聯盟一票。他在日本大選後的貼文中說：「為妳及妳的聯盟背書，我深感榮幸」，並祝福高市推動「以實力維護和平」的保守派政綱「取得巨大成功」。

特朗普也稱讚「熱情投票」的日本人民非常優秀，「將永遠得到我的強力支持」。

高市發文感謝特朗普支持

特朗普上周四發文表態力挺高市，並宣布期待她3月19日訪問白宮。高市周一（9日）凌晨在X平台上用日、英雙語發文，引用特朗普的支持發言，並感謝特朗普的邀訪，說「非常期待今年春天訪問白宮，與你共同努力，進一步強化日美同盟」。

高市認為，日美的同盟關係與友誼是建立在深厚信任及強固合作基礎之上的，因此其潛力「無窮無盡」。她最後補充說：「讓我們攜手合作，確保我們的同盟繼續為兩國乃至更廣泛地區帶來和平與繁榮。」

