Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本眾議院選舉 | 特朗普祝賀高市早苗大勝 讚提前選舉「大膽且明智」

即時國際
更新時間：08:33 2026-02-09 HKT
發佈時間：08:33 2026-02-09 HKT

日本首相高市早苗率領執政的自民黨在眾議院選舉中一舉奪下逾三分之二席次，取得空前大勝。美國總統特朗普發文祝賀，盛讚高市是「備受尊敬且深受歡迎的領袖」，並祝願她推動「以實力維護和平」的保守派政綱「取得巨大成功」。

特朗普在其平台Truth Social發文，祝賀高市與其執政聯盟在這場「極為重要」的投票中獲得「壓倒性勝利」。

相關新聞：
日本眾議院選舉｜自民黨單獨取得超過316席 高市早苗最快18日成第105任日本首相

特朗普盛讚高市是「備受尊敬且深受歡迎的領袖」。Sanae Takaichi X
特朗普盛讚高市是「備受尊敬且深受歡迎的領袖」。Sanae Takaichi X
特朗普期待高市3月19日訪問白宮。法新社
特朗普期待高市3月19日訪問白宮。法新社
高市發文感謝特朗普支持。美聯社
高市發文感謝特朗普支持。美聯社

他稱讚高市「大膽且明智」決定提前舉行大選，「如今證明是一次重大成功」，並稱高市率領的政黨如今掌控國會，「取得歷史性的三分之二超級多數，自二次世界大戰以來首次」。

選前曾發文力挺高市

特朗普選前曾公開發文，呼籲日本民眾投執政聯盟一票。他在日本大選後的貼文中說：「為妳及妳的聯盟背書，我深感榮幸」，並祝福高市推動「以實力維護和平」的保守派政綱「取得巨大成功」。

特朗普也稱讚「熱情投票」的日本人民非常優秀，「將永遠得到我的強力支持」。

高市發文感謝特朗普支持

特朗普上周四發文表態力挺高市，並宣布期待她3月19日訪問白宮。高市周一（9日）凌晨在X平台上用日、英雙語發文，引用特朗普的支持發言，並感謝特朗普的邀訪，說「非常期待今年春天訪問白宮，與你共同努力，進一步強化日美同盟」。

高市認為，日美的同盟關係與友誼是建立在深厚信任及強固合作基礎之上的，因此其潛力「無窮無盡」。她最後補充說：「讓我們攜手合作，確保我們的同盟繼續為兩國乃至更廣泛地區帶來和平與繁榮。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT