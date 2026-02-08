日本眾議院選舉︱自民黨奪過半議席 拆局：華學者指將強化抗中姿態

日本眾議院選舉8日結束後，首相高市早苗領導的自民黨，在尚未完成點票前，在當地時間晚上9時許，已確定取得234席，超過單獨執政的過半門檻。有中國學者分析，高市早苗領導的選舉大勝，將令日本強化與中國對抗的姿態，在東海、台海等議題，更加強硬，成為中日關係嚴峻的挑戰。

料推動修憲強軍

據環球網報道，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇指，自民黨大勝，反映高市早苗採取突襲戰術進行的「政治豪賭，算是賭贏了」，本質上也可看作是日本政治生態和社會民意「高度右傾化的一個必然結果」。

項昊宇認為，這次選戰對日本未來政策走向的影響將是根本性的，日本政壇可能重返「一強多弱」格局，以高市早苗為代表的右翼保守勢力將進一步確定日本政壇的主導地位。

他估計，日本此後將謀求進一步綁定美國，拉攏美歐亞盟友，強化與中國的對抗牽制姿態，試圖維護在區域安全機制中的主動地位，並在東海、台海、南海等議題上，展現出比歷屆日本政府「更直接、更強硬的干預姿態」。而在歷史問題、領土海洋爭端、經濟安全等問題上，高市政府也可能採取「更具挑釁性的舉動」。



中國社會科學院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊也認為，在日本保守勢力穩定掌控國會下，高市早苗推動「修憲強軍」等右翼政治議程的外部限制，在野勢力暫時難以制衡。

盧昊說，在此情況下，日本「再軍事化」進程勢必加速發展，恐將進一步成為地區「安全緊張、陣營對立、軍備競賽乃至核風險擴散的源頭」。