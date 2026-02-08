日本眾議院選舉︱自民黨議席已過半可單獨執政 票站調查料執政聯盟奪三分二席位

日本周日舉行眾議院選舉，全國各地票站陸續開放投票。在首都東京，票站於本港時間早上6時開放，至本港時間今晚7時關閉，隨後展開點票。今次選舉共有1,284名候選人，競逐眾議院465個議席。投票晚上結束後開始點票，截至當地時間晚上21時40分，日本首相高市早苗領導的自民黨已獲得234個席位，超過半數所需的233席，篤定可單獨執政。多個當地媒體的票站調查預測，執政聯盟有機會奪得三分之二席位，取得議會的絕對控制權，以及具啟動修憲公投程序的條件。



NHK報道，多地下暴雪下，令投票率受影響。截至當地時間下午2時，全國投票率僅16.05％，較2024年眾院改選同時段少3.07％。而該台的票站調查預測，高市早苗領導的自民黨可取得過半門檻233席以上，甚至上望300席，能獨自執政；估算執政聯盟，將可奪得眾議院逾三分之二議席，即約328席，取得議會的絕對控制權，並具啟動修憲公投程序的條件。

JNN票站調查亦指自民黨有望單獨獲得321席、日本維新會35席，合計356席，遠遠高於高市早苗設定的勝敗基準。

料自民黨連同日本維新會取逾300席

此次大選距離2024年10月選舉僅隔約1年3個月，從眾議院解散到投票僅16天，成為二戰後最短的選舉期，在嚴冬的1月解散國會也極為罕見。朝野各黨將在單一選區289席、比例代表176席，共計465席中一決高下。之前的勢力分布為，執政聯盟方面，自民黨198席、日本維新會34席；由立憲民主黨、公明黨在選前兩周成軍的中道改革聯合（簡稱中道）167席、(中間偏右)國民民主黨27席。

民調顯示，30歲以下選民中，逾九成支持高市。路透社

高市早苗所屬的自民黨，連同日本維新會，有望合共取得逾300席。路透社

高市早苗早前解散眾議院，將勝敗門檻設定為「執政黨合計過半的233席」。選前終盤民調顯示，自民黨與維新會穩保233席，且優勢持續擴大，合計席位有望突破300席，甚至逼近眾議院三分二門檻的310席。自民黨在高市高支持率帶動下，積極吸納無黨派與保守層選民。雖然本次選舉已無法再仰賴公明黨支持母體創價學會的組織票，但隨選戰推進，「高市人氣」逐步發揮火車頭效應，帶動自民支持度回升，「自民回流」趨勢浮現。

維新會強調自身為執政陣營一環，力求擴大席位。然而民調顯示，維新會雖在大阪仍具優勢，但多個選區遭自民黨強力追趕，比例代表席次可能低於上屆的15席，黨內憂慮選後執政陣營中的「維新色彩」將被稀釋。

「中道」疲弱 議席恐大縮水

在野的立憲民主黨與公明黨緊急合組「中道」，主打「生活者優先」，並在確保安全前提下容許核電重啟，試圖展現務實路線。中道共同黨魁野田佳彥警告，「勇武的語言背後就是戰爭」，呼籲選民選擇「筆直走向和平國家」的政治路線，而非右傾。不過，由於新黨成立時間短、知名度不足，加上原先預期可整合工會團體「連合」與創價學會票源的「加乘效果」未能發酵，民調顯示中道支持度疲弱，恐較之前167席大幅縮水。

去年在參議院選舉表現亮眼的極右翼參政黨，積極在東京都及全國都市圈布局候選人，鎖定保守與無黨派選民，被看好比例代表上看兩位數。

高市早苗昨日在東京一場數千人造勢場合說，「讓日本成長起飛是高市內閣的責任。日本將會越來越繁榮和安全」。她談及強硬移民攻策，稱入境審查「已稍微嚴格一些，這樣恐怖分子和產業間諜就不容易入境」，「我們必須確實檢查（外國人）是否有繳稅，是否有繳健康保險費用」。

多地大雪憂影響投票率

高市補充說，她期盼「不論你住在日本列島哪個角落，你都能安心生活，獲得你需要的醫療與社會福利支持、接受高品質教育，以及找到適合的職場和工作機會」。她也再次強調，「負責任的積極財政」是日本數十年未曾真正嘗試過的方向，必須先獲得選民授權，政府才能推動。

靠近日本海一側的日本多地連日來遭遇強降雪。日本自1月20日以來的強降雪已在全國造成45人死亡。不少人擔心大雪會影響投票率。