威特科夫及庫什納訪問林肯號航母 稱航母保護美國安全

即時國際
更新時間：05:32 2026-02-08 HKT
發佈時間：05:32 2026-02-08 HKT

美國中東特使威特科夫及總統特朗普的女婿庫什納，周六上午訪問了「亞伯拉罕·林肯號」航空母艦。兩人於周五完成與伊朗的會談。

登艦了解林肯號及打擊群運作

據CNN引述高級美國官員表示，威特科夫與庫什納受美軍中央司令部司令庫珀上將邀請，登艦了解林肯號及其打擊群運作，並向駐中東的美軍人員表達感謝。

威特科夫在社交平台X發文表示，與林肯號航母、打擊群及第9航母航空聯隊的勇成員會面，他們維護美國安全，展現特朗普總統所倡導的『以實力求和平』訊息。他又稱，「我們觀察了飛行作業，並與擊落週二接近航母但意圖不明的伊朗無人機的飛行員交談，為能與保衛利益、威懾敵人、向世界展示美國戰備與決心的人並肩站立感到自豪。」

美國中央司令部在周六新聞稿中表示，威特科夫及庫什納與航母官兵會面，庫珀對他們的服務表達感謝。

特朗普周五表示，威特科夫與庫什納在阿曼與伊朗的間接磋商「非常順利」，但他仍強調，「大規模艦隊」正駛向伊朗，將很快抵達。特朗普指出，「伊朗似乎非常渴望達成協議，我們要看看協議內容如何。」

相關新聞：特朗普稱阿曼會談非常好下周將舉行新一輪磋商

美國與伊朗雙方此次談判，是自去年夏季美以聯合行動後首次磋商。會談由伊朗外長阿巴斯·阿拉格齊（Abbas Araghchi）參與，阿曼外長巴德爾·阿爾布賽迪（Badr Albusaidi）協助斡旋。

據知情人士稱，雙方同意再進行後續談判。特朗普表示，新一輪磋商將於「下周初」舉行，但阿拉格齊稱尚未確定日期。地區消息人士指出，伊朗與阿曼方面均知悉此次航母訪問行程。

