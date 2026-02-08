Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普稱阿曼會談「非常好」　下周將舉行新一輪磋商

即時國際
更新時間：02:04 2026-02-08 HKT
發佈時間：02:04 2026-02-08 HKT

美國總統特朗普表示，美國與伊朗在阿曼舉行的高層會談進展良好，雙方將於下周再次會面，但未有透露具體細節。

伊朗派出「非常高層代表」

近來美伊關係急劇緊張，特朗普多次警告，不排除對伊朗採取軍事行動。特朗普周五在「空軍一號」上向隨行記者表示，美伊雙方透過阿曼作為斡旋人，形容會談「非常好」，並指伊朗派出「非常高層的代表」參與磋商。他重申，任何協議之下，都不能容許伊朗擁有核武。

特朗普說：「我們將於下周初再會面。伊朗想達成協議，他們也應該想這樣做。他們知道如果不達成協議，後果會非常嚴重。」他強調，若談判失敗，美方將有「非常高昂的後果」作為回應。

雙方透過阿曼交換立場

據美國官員向傳媒透露，美伊官員今次並未直接會面，而是透過阿曼方面交換立場。伊朗外長阿拉格齊亦對會談持正面態度，他形容會談是「良好的開始」，雙方基本同意繼續談判。

在會談同時，美國亦展示軍事壓力。美軍中央司令部司令庫珀以軍服身分出席阿曼會談，釋出強烈訊號。美國官員透露，「亞伯拉罕．林肯」號航空母艦及隨行艦艇正接近可打擊德黑蘭的距離，美軍亦正向中東部署戰機及地面防空系統。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT