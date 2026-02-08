特朗普稱阿曼會談「非常好」　下周將舉行新一輪磋商

美國總統特朗普表示，美國與伊朗在阿曼舉行的高層會談進展良好，雙方將於下周再次會面，但未有透露具體細節。

伊朗派出「非常高層代表」

近來美伊關係急劇緊張，特朗普多次警告，不排除對伊朗採取軍事行動。特朗普周五在「空軍一號」上向隨行記者表示，美伊雙方透過阿曼作為斡旋人，形容會談「非常好」，並指伊朗派出「非常高層的代表」參與磋商。他重申，任何協議之下，都不能容許伊朗擁有核武。

特朗普說：「我們將於下周初再會面。伊朗想達成協議，他們也應該想這樣做。他們知道如果不達成協議，後果會非常嚴重。」他強調，若談判失敗，美方將有「非常高昂的後果」作為回應。

雙方透過阿曼交換立場

據美國官員向傳媒透露，美伊官員今次並未直接會面，而是透過阿曼方面交換立場。伊朗外長阿拉格齊亦對會談持正面態度，他形容會談是「良好的開始」，雙方基本同意繼續談判。

在會談同時，美國亦展示軍事壓力。美軍中央司令部司令庫珀以軍服身分出席阿曼會談，釋出強烈訊號。美國官員透露，「亞伯拉罕．林肯」號航空母艦及隨行艦艇正接近可打擊德黑蘭的距離，美軍亦正向中東部署戰機及地面防空系統。