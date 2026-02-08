美國殯儀館藏近200具腐爛遺體 假骨灰交家屬 合夥人被判囚40年

美國科羅拉多州一間殯儀館被揭發存放近200具腐爛遺體，其中一名合夥人因褻瀆屍體罪被判監40年。涉案男子霍爾福德（Jon Hallford）在判刑前於庭上道歉，並聆聽多名死者家屬陳述事件帶來的心理創傷，有家屬形容他是「怪物」，應在獄中「腐爛」。

家屬形容母親「如垃圾般被丟棄」

另一名合夥人、亦是霍爾福德前妻的卡莉（Carie Hallford）早前已就相同控罪認罪，正等候判刑。涉事殯儀館名為「回歸自然」（Return to Nature），位於科羅拉多州彭羅斯鎮。檢方指出，殯儀館在四年間不當存放189具遺體，並向死者家屬交付假骨灰，實際上遺體從未獲妥善處理。

法院周五開庭時，旁聽席坐滿死者家屬，多人要求法官判處最高50年刑期。其中一名死者家屬向法庭表示，其母親「如垃圾般被丟棄，與數百具遺體一同腐爛」，事件令她長期受創，至今難以釋懷。

美國殯儀館藏近200具腐爛遺體 假骨灰給家屬 合夥人被判囚40年。Pixabay 圖片

調查顯示，大量遺體被堆放在沒有冷藏設備的空間內，死者包括兒童及胎兒。主審法官本特利（Eric Bentley）指出，他一向相信人性本善，但霍爾福德的行為「正考驗這個信念」。

殯儀館傳出惡臭 附近居民揭發

霍爾福德早前認罪，希望獲得較輕判刑。他在庭上表示，自己曾有多次機會停止犯錯，但未有這樣做，並形容其「錯誤將影響一整代人」。檢方則指出，兩人行為出於「貪婪」，而殯儀館收入實際上足以妥善處理遺體。

涉事殯儀館距離科羅拉多泉市約48公里，主打「綠色殯葬」，即不使用防腐液，並以可生物降解棺木下葬。當地法律容許此類殯葬，但規定遺體須於24小時內下葬，或必須冷藏。案件曝光源於鄰近居民投訴現場傳出惡臭，當局於去年10月初發現首批115具遺體。

事件亦揭露監管漏洞。科羅拉多州殯儀館營運者毋須持牌、毋須殯儀科學學歷，甚至無需高中畢業。醜聞曝光後，當地已通過更嚴格的監管法例。