愛潑斯坦案｜法國前文化部長朗格父女有洗錢嫌疑 政府急召86歲老將解釋

美國司法部解密富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件超過300萬頁檔案，爆炸性內容讓歐洲多國王室、名流、政要人人自危。最新傳出法國文化部前部長朗格（Jack Lang）父女與愛潑斯坦名下境外公司有關。法國外交部要求現年86歲的朗格作出說明。朗格目前任職的文化機構預算半數來自外交部，他的女兒卡洛琳（Caroline Lang）已緊急辭去獨立製片人工會主席。



綜合法媒報道，現任外長巴羅（Jean-Noel Barrot）周五證實已召見朗格，要求他周日（8日）到外交部說明與愛潑斯坦之間是甚麼關係。巴羅說：「這些文件披露的初步訊息以前沒見過，而且情節非常嚴重，必須深入調查。」

法國媒體報道，愛潑斯坦檔案內容顯示，朗格曾多次向愛潑斯坦要求好處，朗格女兒的名字則出現在一間美屬維京群島公司的文件，愛潑斯坦是這間買賣藝品公司的共同所有人。朗格父女的律師7日說，兩人從未從該公司拿過半毛錢，這點很容易查明。

路透社指出，朗格的名字在解密檔案中出現600多次。愛潑斯坦檔案提及朗格父女並不代表兩人有不當之舉，但愛潑斯坦生前曾因引誘未成年人賣淫遭定罪，朗格聲稱對其罪行毫不知情。

朗格曾長期在法國政府服務，歷任文化部長、教育部長總計近20年，創辦法國音樂節等文化獎項，在法國政壇深具影響力，2013年擔任位於巴黎的阿拉伯世界文化中心（Institut du Monde Arabe，IMA）主席至今。

他周三（4日）接受法國RTL電台訪問時自稱「毫無所懼、清清白白」，拒絕辭任IMA主席，但他的壓力與日俱增，因為IMA每年預算有一半、約1230萬歐羅（約1.14億港元）來自法國外交部。

一名接近法國總統馬克龍的知情人士周四透露，總統辦公室、總理辦公室都要求外交部召見朗格；總統辦公室認為朗格應為他任職的機構「着想」。

法國金融犯罪檢察官辦公室6日向法新社證實，已對朗格父女展開調查，但尚未對兩人提出任何指控。檢方說明，朗格父女涉嫌與愛潑斯坦有財務往來，調查性質為「為嚴重稅務詐欺所得款項洗錢」。

