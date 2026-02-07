Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《華郵》大裁員基輔戰地記者也被炒靠車內燈寫稿哭訴「超無言」

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下的《華盛頓郵報》因揭露水門案歷史留名，這份傳奇報紙4日宣布大幅裁員，解僱800名記者中的300人，有駐基輔記者在艱苦的戰區中突然失業，極度無助。向外國特派員開刀的做法在報社內外都引發強烈情緒與憤怒，矛頭尤其指向老闆貝索斯。

由於長期經營困難、陷入赤字，報社決定縮減國際新聞部門，體育新聞部門更是直接關閉。在社群平台 X 上，許多網友諷稱這波裁員為「華盛頓郵報殺人事件」，也有人批評「貝索斯和億萬富豪正在扼殺新聞自由」。

不少被派駐亞洲、中東、澳洲等海外地區的《華郵》記者紛紛發文表示被解僱。其中正在基輔採訪烏克蘭戰爭的特派員莉齊·約翰遜（Lizzie Johnson）1月26日才在X發文，表示「（再一次）在沒電、沒暖氣和自來水的環境醒來，但是在基輔的採訪工作仍持續。我在車內取暖，戴着頭燈，用鉛筆寫稿，因為鋼筆墨水會結冰。儘管工作有多艱辛，但我以身為《華盛頓郵報》特派員為榮。」這則發文至今有1130萬次點閱。

網民轟貝索斯殘酷

然而她在2月5日發文卻是宣布失業：「我剛在戰區被《華盛頓郵報》解僱了。無言以對。感覺被徹底擊倒。」這則貼文更吸引1460萬次點閱，引發網友怒火。網友炮轟：「冒生命危險報道事實卻仍被當作可拋棄物」、「貝索斯在很多方面都很殘酷，不遜於特朗普」、「成了我取消訂閱的另一理由，永不更新」、「真噁心。@JeffBezos」。

外界狠批華郵老闆貝索斯（Jeff Bezos）扼殺新聞自由。 美聯社
在《華郵》裁走約三分之一新聞部門員工的隔天，許多前員工與支持者聚集在報社位於華府市中心的總部外抗議。曾在《華郵》任職15年的交通線記者韋納（Rachel Weiner）對聚集的群眾說：「我當然很難過。我一直努力盡可能報道這個地區的重要議題，因為這些真的很重要。但《華郵》現在卻決定這些不再重要。」韋納指出，這次裁員的方式與過去不同。「他們做了一件過去裁員和遣散時從未做過的事，就是立刻把我們鎖在辦公大樓和系統外，甚至不讓我們完成手上正在進行的工作。」

同樣遭裁員的記者朗（Marissa J. Lang）表示，失去這麼多記者的影響，將遠遠超出新聞編輯室。她告訴現場群眾：「我認為我們現在還無法真正理解，失去300名能監督權力、追究責任的記者，會帶來什麼樣的後果。我只知道，這個地區、這個國家，乃至整個世界，今天都因此變得更糟。」

